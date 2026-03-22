Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak adına mücadele verirken diğer taraftan da yıldız isimleri İstanbul'a getirmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim ve teknik heyetin koordineli bir şekilde çalıştığı ve birçok oyuncu konusunda fikir alışverişini sürdürdüğü öğrenildi.
MİLLİ MESAİYE 6 FUTBOLCU
Galatasaray'da milli ara öncesi yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte çok sayıda futbolcu ülkelerinin milli takımlarından davet alırken, A Milli Takım'a 6 oyuncu gönderildi. Victor Osimhen ise ameliyat süreci nedeniyle Nijerya'nın oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almadı.
A Milli Takım kadrosuna davet edilen isimler Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Eren Elmalı oldu. Bu isimlerin milli ara boyunca kritik karşılaşmalarda görev alması bekleniyor.
DİĞER MİLLİ DAVETLER
Galatasaray'da milli takımlara çağrılan diğer oyuncular da netleşti. Ismail Jakobs Senegal, Wilfried Singo Fildişi Sahili, Davinson Sanchez Kolombiya, Yaser Asprilla Kolombiya, Roland Sallai Macaristan, Mario Lemina Gabon, Gabriel Sara Brezilya, Leroy Sane Almanya, Renato Nhaga Gine ve Noa Lang Hollanda kadrosuna davet edildi.
NOA LANG DÖNÜYOR
Galatasaray'da Noa Lang cephesinden sevindiren bir gelişme yaşandı. Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ başparmağından ciddi şekilde sakatlanan Hollandalı yıldızın ameliyatı başarılı geçti. Sarı-kırmızılı ekipte gözler şimdi oyuncunun sahalara dönüş tarihine çevrildi.
DERBİDE SAHADA
Noa Lang'ın milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Deneyimli kanat oyuncusu, özel bandajla görev yapabilecek.
VICTOR NELSSON İTALYA DEFTERİNİ KAPATIYOR
gelişme yaşandı. Sezon başında 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralanan Danimarkalı stoperin, haziran ayında sarı-kırmızılı takıma dönmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını şekillendirirken gelecek ve gidecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte Victor Nelsson'un durumu da yeniden gündeme geldi. İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Hellas Verona'nın ligde alt sıralardan kurtulamaması, tecrübeli savunmacının geleceğini doğrudan etkiledi.
GALATASARAY'IN HAZİRAN PLANI
Galatasaray, Nelsson'u yeni sezonda kadroda tutmak yerine yaz aylarında oluşacak teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Avrupa'da hâlâ takip edilen bir isim olması ve piyasa değerini koruması, sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Yönetim, haziran ayında İstanbul'a dönecek olan oyuncu için gelecek resmi teklifleri masaya yatıracak.
NELSSON'UN HEDEFİ AVRUPA
Galatasaray formasıyla önemli başarılar yaşayan Victor Nelsson'un önceliği Avrupa'da kariyerine devam etmek. Danimarkalı stoper, kısa bir tatilin ardından menajeriyle birlikte kendisine sunulacak seçenekleri değerlendirecek. Başarılı oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan ve üst sıraları hedefleyen bir takımda yeni sayfa açmayı amaçlıyor.
ICARDI AYRILABİLİR
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte adı ayrılık iddialarıyla anılan Arjantinli yıldız için dış basında dikkat çeken bir transfer haberi ortaya çıktı. İddiaya göre tecrübeli golcü, Serie A devlerinden Juventus ile temas halinde bulunuyor.
SON DÖNEMDE DİKKAT ÇEKTİ
Son dönemde Mauro Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeler Galatasaray cephesinde yakından takip ediliyor. Arjantinli oyuncunun UEFA Şampiyonlar Li3gi son 16 turunda Liverpool karşısında RAMS Park'ta alınan galibiyetin ardından stattan erken ayrılması büyük yankı uyandırmıştı. Kutlamalarda yer almaması, yıldız futbolcunun takım içindeki durumu hakkında soru işaretlerini beraberinde getirmişti.
Rövanş mücadelesinde de Mauro Icardi'nin tavırları konuşulmuştu. Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığın ardından teknik direktör Okan Buruk tarafından oyuna alınmak istenen deneyimli forvetin isteksiz görüntüsü dikkat çekmişti. Bu gelişmenin ardından oyuncunun saha içi ve saha dışı durumu yeniden tartışma konusu olmuştu.
JUVENTUS İDDİASI GÜNDEMDE
Dış basında yer alan haberde Mauro Icardi'nin Juventus ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtilirken transfer görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi. Serie A temsilcisinin bu hamlede önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı.
İKİ YILDIZ ATAĞI
Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında Avrupa'dan yoğun ilgi gören yıldız isimleri gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü futbolcularla temaslarını hızlandırdı. Listenin ilk sıralarında ise Bernardo Silva ile Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.
BERNARDO SILVA İÇİN İLKAY FORMÜLÜ
Galatasaray, Bernardo Silva transferi için yeniden harekete geçti. Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı kulüple masaya oturmaya sıcak baktığı belirtilirken tarafların nisan ayında görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu süreçte oyuncunun ikna edilmesi adına eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın da devreye gireceği ifade ediliyor.
Manchester City kariyeri boyunca Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bernardo Silva'ya İtalya'dan Juventus'un da ilgi gösterdiği konuşuluyor. Galatasaray yönetimi ise bu yarışta güçlü bir adım atmak ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmek için tüm imkanlarını kullanmayı planlıyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE
Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer önemli isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Geçtiğimiz sezon milli futbolcu için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Orta sahada lider özellikleriyle öne çıkan tecrübeli yıldız, Galatasaray'ın uzun süredir yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme konusunda ilerleme kaydetmediği belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın yaz transfer döneminde milli futbolcu için yeniden devreye girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, kadro planlamasında Hakan transferine özel önem verdiği görülüyor.
Ayrıca İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili süreçte de baş rollerden biri olacak.