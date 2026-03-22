ICARDI AYRILABİLİR Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte adı ayrılık iddialarıyla anılan Arjantinli yıldız için dış basında dikkat çeken bir transfer haberi ortaya çıktı. İddiaya göre tecrübeli golcü, Serie A devlerinden Juventus ile temas halinde bulunuyor.

SON DÖNEMDE DİKKAT ÇEKTİ Son dönemde Mauro Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeler Galatasaray cephesinde yakından takip ediliyor. Arjantinli oyuncunun UEFA Şampiyonlar Li3gi son 16 turunda Liverpool karşısında RAMS Park'ta alınan galibiyetin ardından stattan erken ayrılması büyük yankı uyandırmıştı. Kutlamalarda yer almaması, yıldız futbolcunun takım içindeki durumu hakkında soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Rövanş mücadelesinde de Mauro Icardi'nin tavırları konuşulmuştu. Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığın ardından teknik direktör Okan Buruk tarafından oyuna alınmak istenen deneyimli forvetin isteksiz görüntüsü dikkat çekmişti. Bu gelişmenin ardından oyuncunun saha içi ve saha dışı durumu yeniden tartışma konusu olmuştu.

JUVENTUS İDDİASI GÜNDEMDE Dış basında yer alan haberde Mauro Icardi'nin Juventus ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtilirken transfer görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi. Serie A temsilcisinin bu hamlede önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı.

İKİ YILDIZ ATAĞI Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında Avrupa'dan yoğun ilgi gören yıldız isimleri gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü futbolcularla temaslarını hızlandırdı. Listenin ilk sıralarında ise Bernardo Silva ile Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.