UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Nijeryalı yıldızın kol kırığı nedeniyle ameliyat edileceği ve yaklaşık 5-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
YOKLUĞUNDA SONUÇLAR
Osimhen, bu sezon sakatlık, ceza ve milli takım görevleri nedeniyle toplam 15 resmi maçta oynayamadı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu galibiyetlerin 4'ü Türkiye Kupası'nda geldi.
AVRUPA'DA KAYIPLAR
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in yokluğunu daha belirgin şekilde hissetti. Nijeryalı oyuncunun forma giyemediği maçlarda Galatasaray, Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'e ise 1-0 mağlup oldu.
PUAN KAYBI VE PERFORMANS
Süper Lig'de Osimhen'in oynamadığı 7 maçta Galatasaray 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Tüm kulvarlarda yapılan hesaplamaya göre sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte toplam 23 puan kaybetti.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.