Osimhen, bu sezon sakatlık, ceza ve milli takım görevleri nedeniyle toplam 15 resmi maçta oynayamadı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu galibiyetlerin 4'ü Türkiye Kupası'nda geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in yokluğunu daha belirgin şekilde hissetti. Nijeryalı oyuncunun forma giyemediği maçlarda Galatasaray, Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'e ise 1-0 mağlup oldu.



PUAN KAYBI VE PERFORMANS

Süper Lig'de Osimhen'in oynamadığı 7 maçta Galatasaray 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Tüm kulvarlarda yapılan hesaplamaya göre sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte toplam 23 puan kaybetti.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.