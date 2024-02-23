2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı?

EYT düzenlemesinin ardından, emeklilik konusu bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle EYT'den yararlanamayanlar için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, son zamanlarda yoğun ilgi görmeye başladı. Hükümet tarafından resmi bir çalışma başlatılmasa da, bu sistemin birçok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların belirli bir yaş ve prim günü şartını sağladıktan sonra, emekliliğe kademeli olarak geçiş yapmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, çalışanlar emekli olduktan sonra da belirli bir süre daha çalışmaya devam edebilir ve hem maaşlarını hem de emekli aylıklarını alabilirler. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...
Kademeli emeklilik, özellikle uzun yıllar çalışmış ancak henüz emeklilik yaşını doldurmamış vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi, birçok kişinin erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Resmi açıklamalar ve gelişmelerle birlikte, kademeli emekliliğin geleceği daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Peki kademeli emeklilik çıkar mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülebilir. Bu değişiklik, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşları mümkün olduğunca çalışma hayatında tutmak amacıyla gündeme geldi.
Kademeli emeklilikle ilgili net bir tarih verilmese de, bu konuda vatandaşların beklentisi yüksek. SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmaksızın, erken emekliliğin önünü açacak bu düzenlemenin, yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor.