2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı?

EYT düzenlemesinin ardından, emeklilik konusu bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle EYT'den yararlanamayanlar için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, son zamanlarda yoğun ilgi görmeye başladı. Hükümet tarafından resmi bir çalışma başlatılmasa da, bu sistemin birçok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların belirli bir yaş ve prim günü şartını sağladıktan sonra, emekliliğe kademeli olarak geçiş yapmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, çalışanlar emekli olduktan sonra da belirli bir süre daha çalışmaya devam edebilir ve hem maaşlarını hem de emekli aylıklarını alabilirler. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...