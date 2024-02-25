Trabzonspor seriye bağladı!

Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fırtına bu galibiyetle ligde 3 maçlık seri yakaladı.Trabzonspor'un golünü Trezeguet kaydetti. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 46 yaptı.