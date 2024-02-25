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Trabzonspor seriye bağladı!

Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fırtına bu galibiyetle ligde 3 maçlık seri yakaladı.Trabzonspor'un golünü Trezeguet kaydetti. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 46 yaptı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 17:31 Güncelleme 25 Şubat 2024, 17:33
Trabzonspor seriye bağladı! 1

Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Trabzonspor seriye bağladı! 2

Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fırtına bu galibiyetle ligde 3 maçlık seri yakaladı.

Trabzonspor seriye bağladı! 3

Trabzonspor'un golünü Trezeguet kaydetti. Mısırlı oyuncu bu golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

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