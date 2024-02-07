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Galatasaray'ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Ligde nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer. Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.Türkiye'de transfer cuma günü sona erecek. Galatasaray bu zamana kadar sol bek ve 10 numara transferini yetiştirmeye çalışıyor.Sergie Auirer ile sağ bek ihtiyacını gideren sarı kırmızılı ekip, sol bek için arayışlarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 00:26 Güncelleme 07 Şubat 2024, 01:26
Galatasaray’ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul’a geldi 1

Ligde nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer.

Galatasarayın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbula geldi
Galatasaray'ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Okan Buruktan transfer açıklaması! Sol bek gelecek mi?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Sol bek gelecek mi?

Galatasaray’ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul’a geldi 2

Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.

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Galatasaray’ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul’a geldi 3

DERRICK KÖHN'ÜN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.

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