Galatasaray'ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Ligde nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer. Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.Türkiye'de transfer cuma günü sona erecek. Galatasaray bu zamana kadar sol bek ve 10 numara transferini yetiştirmeye çalışıyor.Sergie Auirer ile sağ bek ihtiyacını gideren sarı kırmızılı ekip, sol bek için arayışlarını sürdürüyor.