Galatasaray'ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Ligde nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer. Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.Türkiye'de transfer cuma günü sona erecek. Galatasaray bu zamana kadar sol bek ve 10 numara transferini yetiştirmeye çalışıyor.Sergie Auirer ile sağ bek ihtiyacını gideren sarı kırmızılı ekip, sol bek için arayışlarını sürdürüyor.
Ligde nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer.
Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.
DERRICK KÖHN'ÜN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.