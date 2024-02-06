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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Sol bek gelecek mi?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maç sonrasında; "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 23:46 Güncelleme 06 Şubat 2024, 23:46
Okan Buruk’tan transfer açıklaması! Sol bek gelecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Maçı 4-2 kazanan sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamasında; "Soyunma odasına 3-1 ile girince farklı bir maç oldu. Bizim için turu geçmek önemli, bu galibiyet önemli. 4 tane de akademimizden oyuncuya yer verdik. Benim için en büyük sevinç bu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz tabii ki sonunda kupayı da kazanmak." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. Oynamayan oyuncular için kondisyon artıran maçlar da olabiliyor bunlar." ifadelerini kullandı.

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TRANSFER YANITI
Okan Buruk transfer çalışmaları hakkındaki soruya ise; "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. " dedi.

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"DAHA BASİT OYNAMALIYDIK"

"Genel olarak ilk yarı daha iyi şeyler yaptık. Daha basit oynamalıydık. Bazen en basiti en doğrusu oluyor. İlk yarı çok kötü tercihler yaptık. Belki iki gol daha fazla olabilirdi. Tete'nin pasında Carlos'un ilk golüyle tanışması sevindirici. Tete de iyi maçlarından birini oynadı. Oyun içinde daha basit oynasaydı iki asist daha yapabilirdi. Oyuncularımızı daha iyiye doğru yönlendireceğiz. Kazımcan çok erken yoruldu ve değiştirdik. Eyüp'ün alt adalelerinde ağrı vardı. Onu da erken çıkardık. Oynamayan oyuncular için maç yüksek tempoda geçtiğinde onların konsantrasyonunu artırıyor ama yorgunluklar da olabiliyor. Günün sonunda sevinçliyiz."

"Transfere bakıyoruz. Cuma gününe kadar vaktimiz var. Şu an ne durumdayız bilmiyoruz. Sağ ve sol bekte seçeneğimiz çok fazla değildi. Sağ bek bölgesinde Avrupa'da önemli takımlarda ve liglerde oynamış Afrika Kupası'nda oynayan önemli bir oyuncuyla anlaştık. Turu geçtiler. Yarı finale kaldılar. O yüzden gelişi gecikecek. Sol bek için de çalışmalarımız sürüyor. Bu konu ile ilgili de kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum."

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