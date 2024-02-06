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Tam 6 gol gol! İşte Aslan böyle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig devi Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar maçtan 4-2 galip ayrılıp çeyrek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 23:31 Güncelleme 06 Şubat 2024, 23:37
Tam 6 gol gol! İşte Aslan böyle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig devi Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar maçtan 4-2 galip ayrılıp çeyrek finale yükseldi.

▶️ Galatasaray 4-2 Teksüt Bandırmaspor MAÇ ÖZETİ ⚽️

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat'ta çekilecek.

Bandırmaspor gole böyle sevindiBandırmaspor gole böyle sevindi

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha'nın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

26. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Eyüp Aydın'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Sanchez, Mexer'in üzerinde topa kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada Badırmaspor gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Doğan Can Davas uçarak topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden gelen topu güçlükle önledi. Çizgi üzerinde kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

31. dakikada sarı-kırmızılı ekip Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Zaha'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Akın'dan döndü. Yeniden meşin yuvarlağı alan Zaha, yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Metoğlu, kaleci Akın Alkan'ın Zaha'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu, kaleci Akın'ın sağından ağları havalandırdı: 2-0.

38. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha VAR'dan penaltı kazandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 4 dakika arayla ikinci kez penaltı noktasına geldi.

40. dakikada topun başına geçen Tete, kaleci Akın'ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.

45+3. dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye indirdi. Emre Batuhan Adıgüzel'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Sergen Piçinciol göğsüyle önüne aldığı topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstün tamamladı.

Vinicus Galatasaray formasıyla ilk maçında gol attıVinicus Galatasaray formasıyla ilk maçında gol attı

60. dakikada bordo-beyazlı takım bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında arka direkteki Mustafa ağları havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

77. dakikada Bandırmaspor, bir gol daha buldu. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ tarafta kazanılan faulü Levent kullandı. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı yeniden 2'ye taşıdı. Gökdeniz Gürpüz'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, uygun durumda bulunan vatandaşı Vinicius'a pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

VARda uzun inceleme! Hakemden ofsayt kararıVARda uzun inceleme! Hakemden ofsayt kararı
VAR'da uzun inceleme! Hakemden ofsayt kararı

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