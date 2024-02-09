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Galatasaray'dan son gün hamlesi! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes nefese bir yarış içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Transfer döneminde Vinicius, Auirer ve Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip son gününde sürpriz bir hamlenin peşinde.Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala bir transferi daha bitirebilir...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:49 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:52
Galatasaray’dan son gün hamlesi! Transferde büyük sürpriz 1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes nefese bir yarış içinde olan Galatasaray'da gündem transfer.

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Galatasaray’dan son gün hamlesi! Transferde büyük sürpriz 2

Transfer döneminde Vinicius, Auirer ve Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip son gününde sürpriz bir hamlenin peşinde.

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Galatasaray’dan son gün hamlesi! Transferde büyük sürpriz 3

Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala bir transferi daha bitirebilir...

Galatasarayın yeni yıldızının transferiyle ilgili ilginç detayları TAKVİM ortaya çıkardı!
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