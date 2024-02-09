Galatasaray'dan son gün hamlesi! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes nefese bir yarış içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Transfer döneminde Vinicius, Auirer ve Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip son gününde sürpriz bir hamlenin peşinde.Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala bir transferi daha bitirebilir...