Mertens'e '10 numara' teklif! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Avrupa, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış veren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızlı ekipte gidecek isimlerde merak konusu oldu.Transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık olabilir. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri takıma veda edebilir.