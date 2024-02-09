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Mertens'e '10 numara' teklif! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Avrupa, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış veren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızlı ekipte gidecek isimlerde merak konusu oldu.Transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık olabilir. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri takıma veda edebilir.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 01:00 Güncelleme 09 Şubat 2024, 01:03
Mertens’e ’10 numara’ teklif! Galatasaray’dan ayrılacak mı? 1

Avrupa, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış veren Galatasaray'da gündem transfer.

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Kiralık olarak gitti
Galatasaray ayrılığı duyurdu! Kiralık olarak gitti

Mertens’e ’10 numara’ teklif! Galatasaray’dan ayrılacak mı? 2

Sarı kırmızlı ekipte gidecek isimlerde merak konusu oldu.

Galatasaraya bir Danimarkalı daha! İstatistikleri alt üst etti
Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! İstatistikleri alt üst etti

Mertens’e ’10 numara’ teklif! Galatasaray’dan ayrılacak mı? 3

Transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık olabilir.

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