Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın kiralanması için Ankaragücü'yle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar başkent ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kazımcan Karataş sezon sonuna kadar Ankaragücü forması giyecek

KAZIMCAN KARATAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla Kazımcan Karataş bu sezon Süper Lig'de 8 maçta süre aldı.

21 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ise toplam 4 maçta forma giydi.