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Galatasaray ayrılığı duyurdu! Kiralık olarak gitti

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 19:37 Güncelleme 08 Şubat 2024, 20:35
Galatasaray ayrılığı duyurdu! Kiralık olarak gitti

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın kiralanması için Ankaragücü'yle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar başkent ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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KAZIMCAN KARATAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla Kazımcan Karataş bu sezon Süper Lig'de 8 maçta süre aldı.

21 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ise toplam 4 maçta forma giydi.

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