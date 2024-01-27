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Fenerbahçe'de gündem golcü! İşte transfer edilecek isim

Süper Lig'de averajla Galatasaray önünde lider olan Fenerbahçe'de gündem transfer.Bonucci, Krunic ve en son milli stoper Çağlar Söyüncü ile kadrosuna güçlendiren sarı lacivertli ekip rotayı golcü transferine çevirdi. Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefindeki sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki isimler hakkında çalışmalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 22:47 Güncelleme 27 Ocak 2024, 22:49
Fenerbahçe’de gündem golcü! İşte transfer edilecek isim 1

Süper Lig'de averajla Galatasaray önünde lider olan Fenerbahçe'de gündem transfer.

Fenerbahçe’de gündem golcü! İşte transfer edilecek isim 2

Bonucci, Krunic ve en son milli stoper Çağlar Söyüncü ile kadrosuna güçlendiren sarı lacivertli ekip rotayı golcü transferine çevirdi.

Fenerbahçe’de gündem golcü! İşte transfer edilecek isim 3

Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefindeki sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki isimler hakkında çalışmalarda bulunuyor.

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