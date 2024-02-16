Çek basını atmosfere hayran kaldı! İşte Galatasaray maçı yorumları

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşması nefesleri keserken, zorlu maç Çek basınında da geniş yer buldu.
İstanbul'da heyecanlı bir doksan dakika yaşandığını okuyucularına duyuran yayın organlarında konuk ekibin deplasmandan iyi bir skorla ayrılmayı son anda kaçırdığı, çekişmeli maçta son anda sarı-kırmızılıların güldüğü belirtildi.
İşte o manşetler;
IDNES: SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ
Idnes internet sitesi maç haberini, karşılaşmayı İstanbul'da takip eden muhabirinin imzasıyla yayınladı. 'Son sözü Icardi söyledi' başlıklı haberde şu değerlendirmeler yer aldı: