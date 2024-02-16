Çek basını atmosfere hayran kaldı! İşte Galatasaray maçı yorumları

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşması nefesleri keserken, zorlu maç Çek basınında da geniş yer buldu.

2

İstanbul'da heyecanlı bir doksan dakika yaşandığını okuyucularına duyuran yayın organlarında konuk ekibin deplasmandan iyi bir skorla ayrılmayı son anda kaçırdığı, çekişmeli maçta son anda sarı-kırmızılıların güldüğü belirtildi.

İşte o manşetler;