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Çek basını atmosfere hayran kaldı! İşte Galatasaray maçı yorumları

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrılırken rövanş maçı öncesi avantaj sağladı. Maçı değerlendiren Çek basını, Rams Park'taki atmosfere hayran kaldı. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:29 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:29
Çek basını atmosfere hayran kaldı! İşte Galatasaray maçı yorumları 1

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşması nefesleri keserken, zorlu maç Çek basınında da geniş yer buldu.

Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları
Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları

Çek basını atmosfere hayran kaldı! İşte Galatasaray maçı yorumları 2

İstanbul'da heyecanlı bir doksan dakika yaşandığını okuyucularına duyuran yayın organlarında konuk ekibin deplasmandan iyi bir skorla ayrılmayı son anda kaçırdığı, çekişmeli maçta son anda sarı-kırmızılıların güldüğü belirtildi.

İşte o manşetler;

Çek basını atmosfere hayran kaldı! İşte Galatasaray maçı yorumları 3

IDNES: SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

Idnes internet sitesi maç haberini, karşılaşmayı İstanbul'da takip eden muhabirinin imzasıyla yayınladı. 'Son sözü Icardi söyledi' başlıklı haberde şu değerlendirmeler yer aldı:

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