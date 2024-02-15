Okan Buruk’tan Takvim’e çok konuşulacak sözler: Türk futbolu için üzücü

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Galatasaray, Sparta Prag ile karşılaştı. Sarı kırmızılı temsilcimiz maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a hafta sonu sakatlık riskine karşı rotasyonlu kadroyla çıkıp çıkmayacağını sordu.

İşte Okan Buruk yanıtı:

''TÜRK FUTBOLU İÇİN ÜZÜCÜ''

Okan Buruk bu soruya, ''Bütün oyuncularımız ana oyuncularımız. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Ankaragücü Stadyumu'nun zemini ile ilgili bir şey demek istemiyorum. Ne olursa kazanmak için oynayacağız. Ama bu bir marka değeridir. Bununla ilgili bir şey yapılmıyor. Türk futbolu açısından üzücü. Yayın ihalesini konuşurken bu durum üzücü, talep edilen paralar gerçekçi durmuyor'' dedi.