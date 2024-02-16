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Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar Mauro Icardi'nin 90+1. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Aslan, bu sonucun ardından rövanş maçı öncesi avantajı da kaptı. Spor yazarları Galatasaray Sparta Prag maçını değerlendirirken birbirinden çarpıcı yorumlara imza attılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 10:59 Güncelleme 16 Şubat 2024, 10:59
Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları 1

LEVENT TÜZEMEN - SEZONUN GERİ DÖNÜŞÜ

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da en önemli geri dönüşünü Sparta Prag'a karşı yaşadı. Çek takımı, kolay lokma olmadığını bizlere gösterdi. Özellikle, ayağa iyi pas yaparak, hücuma çabuk ve etkili çıkarak Galatasaray'a ciddi sıkıntılar yarattı. Başta Muslera olmak üzere görev yapan tüm oyuncular 10 kişi kaldıkları dakikalarda bile maçı kazanma coşkusundan hiç vazgeçmediler.

Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları 2

Kerem Aktürkoğlu, Barış eğer final vuruşlarında doğru tercihler yapsalardı, gol attırmak yerine kendileri golü deneselerdi Galatasaray daha farklı bir galibiyeti yakalardı. Mertens, müthiş oynadı, Galatasaray'ı öne doğru taşıdı, arkadaşlarını hırslandırdı. Berkan çalışkanlığı ile ön plana çıktı. Torreira, orta alanda sayısız top kazandığı gibi, rakipten çok fazla top çaldı.

Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları 3

Galibiyet golüne imza atan Icardi, belki bir vuruşta direğe takıldı ama Galatasaray'ın geliştirdiği hücumların çoğunda resmen asist yaptı. Rakip önünde çok akıllıca duvar oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Barış'ın kaçırdığı gollerin pasını verdiği gibi müthiş bir gol atan Kerem Demirbay'a da gol olabilecek mükemmel bir pas verdi.

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