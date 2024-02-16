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Galatasaray'dan Serge Aurier açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, ara transfer döneminde Sacha Boey Bayern Münih'in yolunu tutarken yerine Serge Aurier takviyesi gelmişti. Fildişili oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 10:48 Güncelleme 16 Şubat 2024, 10:48
Galatasaray’dan Serge Aurier açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, ara transfer döneminde Sacha Boey Bayern Münih'in yolunu tutarken yerine Serge Aurier takviyesi gelmişti.

Fildişili oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

Sparta Prag maçının ardından Aurier ile ilgili gelen soruya teknik direktör Okan Buruk,"Bir sakatlığı var ancak ne zaman döner bilemiyoruz" yanıtını vermişti.

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AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan Serge Aurier'in sakatlığına ilşkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

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