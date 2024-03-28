Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? 28 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO SON DURUM

Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olan taşeron işçilik sistemi, uzun yıllardır birçok sektörde önemli bir rol oynamaktadır. Belediyelerden karayollarına, enerji sektöründen çeşitli kamu kurumlarına kadar geniş bir alanda hizmet veren ve yaklaşık 90 bin kişilik bir nüfusu temsil eden taşeron işçiler, adil çalışma koşulları ve kadro umudu ile önemli bir mücadele içerisindedir. Peki Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan binlerce kişinin iş hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayabilir. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.