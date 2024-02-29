TAŞERON İŞÇİYE KADRODA 29 ŞUBAT 2024 || Yerel seçim öncesi gelişme: Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

29 Şubat 2024 tarihinde, taşeron işçilere kadro konusunda son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe çalışan 90 bin taşeron işçi, kadroya geçiş için umutla bekliyor. Geçmişte 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro imkanı sunulmuşken, şimdi gözler, yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçip geçmeyeceğine çevrildi. Çalışanlar, "Taşerona kadro verilecek mi?", "Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.
Taşeron işçilere kadro sağlanması konusunda merakla beklenen gelişmeler, Torba Yasa kapsamında ele alınmış durumda. Yasanın ikinci bölümünde, 43 maddelik bir düzenleme ile taşeron işçilere kadro verilmesi bekleniyor. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 100 bine yakın işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro konusunda, Yalçın Bayer köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.