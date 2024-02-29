TAŞERON İŞÇİYE KADRODA 29 ŞUBAT 2024 || Yerel seçim öncesi gelişme: Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçilere kadro sağlanması konusunda merakla beklenen gelişmeler, Torba Yasa kapsamında ele alınmış durumda. Yasanın ikinci bölümünde, 43 maddelik bir düzenleme ile taşeron işçilere kadro verilmesi bekleniyor. Taşerona kadro ne zaman verilecek, çıkacak mı? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının odak noktası, 90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi oldu. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin önemini daha da artırıyor.