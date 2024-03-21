Mart ayı banka promosyonu kaç TL, ne kadar? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekli 21 Mart 2024 promosyonları

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca emekli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli promosyon zammı ile ilgili yapmış olduğu son dakika açıklamasının ardından, kamu ve özel bankaların kendilerine ne kadar promosyon ödeyeceğini merak ediyordu. Bu önemli ve heyecan verici duyurunun hemen ardından, bankaların emeklilere yapacakları promosyon ödemelerinin detayları da netleşti. İşte, emeklilere sunulan promosyon miktarlarına dair tüm detaylar bu yazımızda.