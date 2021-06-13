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    ’de bugün 3 maç var

    'de ilk maçında 'ı ağırlıyor. 'ndaki karşılaşma saat 16.00'da start alacak. Günün diğer maçlarında ise -K.Makedonya ve - kapışacak.

    SSK emeklisine 2.605 TL maaş
    Haberler Euro 2020 EURO 2020’de bugün 3 maç var