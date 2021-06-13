EURO 2020'de İngiltere ilk maçında Hırvatistan'ı ağırlıyor. Wembley Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da start alacak. Günün diğer maçlarında ise Avusturya-K.Makedonya ve Hollanda- Ukrayna kapışacak.
BELÇİKA'DAN RUSYA'YA FARKLI TARİFE
Belkiça, Euro 2020 B Grubu ilk maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku ile 34. dakikada Meunier kaydetti.
BELÇİKA'DAN RUSYA'YA FARKLI TARİFE
Belkiça, Euro 2020 B Grubu ilk maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku ile 34. dakikada Meunier kaydetti.