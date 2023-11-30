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13.500 TL'ye 112 m2 satılık İMARLI ARSA ilanı! 2+1,3+1 daireyi şıp diye koyun! İstanbul, Konya, Sivas, Balıkesir, Mersin...

Türkiye genelindeki vatandaşlar, Milli Emlak'ın yayımladığı satılık hazine arazi ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. İmarlı ve imarsız birçok arazi seçeneği, yatırımcıları ve arsa sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Milli Emlak tarafından duyurulan ilanlar oldukça uygun fiyatlara ve 24 taksitle satılıyor. İşte Aralık ayı Milli Emlak satılık arsa ilanları...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 19:48 Güncelleme 30 Kasım 2023, 19:48
13.500 TL’ye 112 m2 satılık İMARLI ARSA ilanı! 2+1,3+1 daireyi şıp diye koyun! İstanbul, Konya, Sivas, Balıkesir, Mersin...

Milli Emlak devlete ve hazineye ait olan, ancak kullanılmadığı için atıl durumda bekleyen değerli arazilerin ve arsaların satış fırsatlarını sunuyor. Milli Emlak, bu özel fırsatları kaçırmamanız için cazip teklifler sunuyor. İşte detaylar...

13.500 TL'YE SATILIK 112 M2 ARSA İLANI

MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

HAZİNE ARAZİ SATIŞI VE EV İNŞA İZNİ NASIL ALINIR?

HAZİNE ARAZİ ALIMI: Hazine arazisi satın almak isteyenler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermelidirler.

EV İNŞA İZNİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını ve vatandaşların bu arazilere ev inşa edebileceğini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar.

HAZİNE ARAZİSİ VE MİLLİ EMLAK İHALELERİ

Hazine Arazisi: Hazineye ait araziler dağ, tepe, kaya, göl, nehir gibi doğal alanları içerir. Bu araziler, özel mülkiyetli ve genel mülkiyetli olarak ikiye ayrılır.

Milli Emlak İhaleleri: Milli Emlak ihalelerine katılmak isteyenler, gerekli belgelerle ihaleye bizzat katılabilirler veya vekâleten katılmak için noterde vekâlet sözleşmesi düzenleyebilirler.

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