13.500 TL’ye 112 m2 satılık İMARLI ARSA ilanı! 2+1,3+1 daireyi şıp diye koyun! İstanbul, Konya, Sivas, Balıkesir, Mersin...

Milli Emlak devlete ve hazineye ait olan, ancak kullanılmadığı için atıl durumda bekleyen değerli arazilerin ve arsaların satış fırsatlarını sunuyor. Milli Emlak, bu özel fırsatları kaçırmamanız için cazip teklifler sunuyor. İşte detaylar...

13.500 TL'YE SATILIK 112 M2 ARSA İLANI MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER? 🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır. 🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır. 🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.