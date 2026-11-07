Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Karkas sığır etinde yeni dönem
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı artık soğuk ağırlık üzerinden değil, sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek. Süreçle ilgili işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne devredildi.
Giriş Tarihi:
Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.
KARKAS SIĞIR ETİNİN PAZAR FİYATI SICAK KARKAS AĞIRLIĞINA GÖRE BELİRLENECEK
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.
Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Ekonomi