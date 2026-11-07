Finans analisti İslam Memiş , A Haber ekranlarında altın ve para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yeni haftaya ilişkin beklentilerini açıkladı. Altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyleyen Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

"Mesela geçen hafta ons altın tarafında 3875 dolar seviyesi vardı. Şu an uluslararası piyasalarda 4071 dolar seviyesinde ama 4160 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Gram altın tarafında 6.542 lira seviyesi görüldü. Bugüne baktığımız zaman 6.600 lira seviyesinden haftayı tamamladı."

Ons ve gram altının haftalık performansını da değerlendiren Memiş, şunları söyledi:

Gümüş fiyatlarında da toparlanma yaşandığını belirten Memiş, "Gümüş tarafında sert düşüşler vardı. Yine bu hafta 52 dolar seviyesinden kapanış gördük orada da bir toparlanma var." ifadelerini kullandı.

ALTINDA YENİ HAFTA BEKLENTİSİ: BU RAKAMLARA DİKKAT!

Altının gelecek haftaki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Şimdi 4.000-4.200 dolar aralığında biraz daha oyalanmasını bekliyoruz. Gram altın tarafında da 6.500-7.000 lira aralığında kısa vadeli bir oyalanma bekliyoruz." dedi. Memiş, "Orta ve uzun vadede altın tarafında yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki yükseliş hareketinde izlenecek seviyelere dikkat çeken Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonraki bir sonraki atakta 4.200-4.400 dolar aralığı var takip edeceğimiz seviye. Gram altında da 7.000-7.500 lira aralığına işaret ediyor."

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ PİYASALARA NASIL YANSIDI?

Altın ve gümüşteki toparlanmayı küresel gelişmelerle birlikte değerlendiren Memiş, petrol fiyatlarındaki gerilemenin piyasalarda iyimserliği desteklediğini savundu.

Petrolün geçen hafta 120 dolar seviyesinde olduğunu, ardından 96 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, "100 dolar seviyesinin aşağısına sarkınca küresel piyasalarda da bir iyimserlik hakim oldu. Altın ve gümüş özelinde de toparlanma oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'deki siyasi gelişmelerin teknoloji hisselerine de yansıdığını anlatan Memiş, küresel borsalarda sert satışlar görüldüğünü belirtti.

Memiş, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken "Trump gitti, manipülasyon bitti diye bir mesaj verdi piyasalar. Ama yine temkinli iyimserlik burada önemli olacaktır." dedi.