Altında yeni haftanın şifreleri! İslam Memiş gram için: 6.500-7.000 lira aralığına işaret etti
Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatları için yeni hafta beklentilerini açıkladı. Ons altında 4.000-4.200 dolar, gram altında ise 6.500-7.000 lira aralığına işaret eden Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti. Dolar, euro ve Fed'in faiz kararına ilişkin öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, yatırımcılara varlıklarını çeşitlendirmeleri çağrısında bulundu.
Finans analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında altın ve para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yeni haftaya ilişkin beklentilerini açıkladı. Altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyleyen Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?
Küresel piyasalarda savaşlar, siyasi gelişmeler ve ekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi.
Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında geride kalan haftanın hareketli geçtiğini belirterek ABD'deki seçimlerin piyasalara etkisine değindi.
Memiş, altın fiyatlarında yaşanan toparlanmayı şu sözlerle anlattı:
"Geride bıraktığınız hafta piyasalar için ilginç bir hafta oldu. Özellikle Amerika'daki seçimlerin etkisi piyasalarda etkili oldu. Petrol fiyatları yüzde 10 civarında değer kaybetti. Demokratlar kazanınca bu sefer bir savaş fiyatlaması değil bir barış fiyatlaması piyasalarda etkili oldu."
Ons ve gram altının haftalık performansını da değerlendiren Memiş, şunları söyledi:
"Mesela geçen hafta ons altın tarafında 3875 dolar seviyesi vardı. Şu an uluslararası piyasalarda 4071 dolar seviyesinde ama 4160 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Gram altın tarafında 6.542 lira seviyesi görüldü. Bugüne baktığımız zaman 6.600 lira seviyesinden haftayı tamamladı."
Gümüş fiyatlarında da toparlanma yaşandığını belirten Memiş, "Gümüş tarafında sert düşüşler vardı. Yine bu hafta 52 dolar seviyesinden kapanış gördük orada da bir toparlanma var." ifadelerini kullandı.
ALTINDA YENİ HAFTA BEKLENTİSİ: BU RAKAMLARA DİKKAT!
Altının gelecek haftaki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Şimdi 4.000-4.200 dolar aralığında biraz daha oyalanmasını bekliyoruz. Gram altın tarafında da 6.500-7.000 lira aralığında kısa vadeli bir oyalanma bekliyoruz." dedi. Memiş, "Orta ve uzun vadede altın tarafında yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bir sonraki yükseliş hareketinde izlenecek seviyelere dikkat çeken Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Ondan sonraki bir sonraki atakta 4.200-4.400 dolar aralığı var takip edeceğimiz seviye. Gram altında da 7.000-7.500 lira aralığına işaret ediyor."
PETROLDEKİ DÜŞÜŞ PİYASALARA NASIL YANSIDI?
Altın ve gümüşteki toparlanmayı küresel gelişmelerle birlikte değerlendiren Memiş, petrol fiyatlarındaki gerilemenin piyasalarda iyimserliği desteklediğini savundu.
Petrolün geçen hafta 120 dolar seviyesinde olduğunu, ardından 96 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, "100 dolar seviyesinin aşağısına sarkınca küresel piyasalarda da bir iyimserlik hakim oldu. Altın ve gümüş özelinde de toparlanma oldu." ifadelerini kullandı.
ABD'deki siyasi gelişmelerin teknoloji hisselerine de yansıdığını anlatan Memiş, küresel borsalarda sert satışlar görüldüğünü belirtti.
Memiş, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken "Trump gitti, manipülasyon bitti diye bir mesaj verdi piyasalar. Ama yine temkinli iyimserlik burada önemli olacaktır." dedi.
FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?
ABD'den gelen ekonomik verilerin de piyasalarda yakından izlendiğini belirten Memiş, özellikle tarım dışı istihdam verisinin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararının önemine değindi.
Memiş, "65 bin olarak bekleniyordu. 165 bin olarak açıklandı. Kötü bir veri geldi." ifadelerini kullanarak Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü söyledi.
Aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri değerlendiren Memiş, "Şu anda piyasanın yüzde 70 beklentisi Fed'in Aralık ayında faiz artırımı yapacağı yönünde. Ama belirsizlik devam ediyor belki de pas geçebilir. Daha çok var faiz kararına." dedi.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UYARI: VARLIKLARINIZI ÇEŞİTLENDİRİN
Finansal piyasalarda 2026 yılının yatırımcılar açısından zorlu geçtiğini savunan Memiş, yalnızca altın ve gümüşte değil, kripto para, borsa ve döviz piyasalarında da dalgalanmaların yaşandığını belirtti.
Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılı para kazanma yılı değil, yani paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Artık bir manipülasyon piyasası var, varlıklarınızı çeşitlendirin."
Piyasalardaki hareketliliğin devam edeceği görüşünü dile getiren Memiş, "Kripto para piyasasına bakıyoruz, altın gümüş tarafına bakıyoruz, borsalara bakıyoruz, döviz tarafına bakıyoruz. Hiç kimsenin kazanmadığı bir piyasa var karşımızda." dedi.
DOLAR VE EURO İÇİN HANGİ SEVİYELERİ İŞARET ETTİ?
Döviz piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, dolar kurunun 50 lira seviyesine yerleştiğini belirterek yıl sonunda 52 lira seviyesinin görülebileceğini öngördü.
Euro/dolar paritesinde ise 1,1140-1,1340 aralığını takip edeceğini ifade eden Memiş, euronun son haftalarda baskı altında kaldığını belirtti.
Avrupa ekonomisine ilişkin orta ve uzun vadeli risklere işaret eden Memiş, "Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman Avrupa'da ciddi problemler yaşanabilir. Eee o yüzden euro tarafında yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz teknik olarak." ifadelerini kullandı.
Altın ve gümüşün bu yıl düşük seviyelerde kaldığını savunan Memiş, orta ve uzun vadede değerli metallerde yükseliş yönündeki beklentisini yineledi.