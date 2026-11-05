2027 araç muayene ücretleri belli oldu! Egzoz emisyon da değişti: 1 Ocak'ta yeni tarife, 15 Ağustos'ta yeni dönem
2027 yılı itibarıyla geçerli olacak araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri belli oldu. Buna göre otomobil muayene ücreti 3.288 TL'den 4203 TL'ye, Kamyon, otobüs ve TIR'lar için ücret 4 bin 446 TL'den 5 bin 683 TL'ye çıkacak. Traktör ve motosikletler ise muayeneye 2 bin 140 TL ödeyecek. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti ise 460 liradan 588 liraya yükseldi. Öte yandan araç muayenesinde 15 Ağustos 2027'de yeni dönem başlayacak. 81 ilde yeni nesil araç muayene istasyonları hizmet verecek.
Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen oranla araç muayene ve egzoz gazı emisyon ücretleri de değişti.
2027 araç muayene ücretleri belli oldu
ARAÇ MUAYENESİNDE ÜCRETLER DEĞİŞTİ
Yeniden değerleme oranının uygulanması halinde "Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork" grubu araçların muayene ücreti 3 bin 288 liradan 4 bin 203 liraya yükselecek.
Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti ise 460 liradan 588 liraya çıkacak.
Peki diğer araç gruplarında tarife ne olacak?
- Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti 1.674 TL'den 2 bin 140 TL'ye yükselecek.
- Kamyon, otobüs, çekici ve tanker gibi ağır vasıtalar için ise ücret 4 bin 446 TL'den 5 bin 683 TL'ye çıkacak.
CEZASI NE KADAR?
Muayenesiz araç kullanmanın cezası ise yeni dönemde 2.719 TL'den 3.475,7 TL'ye yükseldi.
YENİ TARİFELER 1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, ekim ayı dahil 12 aylık Yİ-ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Yüzde 27,83 olarak hesaplanan oran Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlayacağı tebliğle resmiyet kazanacak.
Bununla birlikte bazı vergi ve harçlarda Başkan Erdoğan'ın farklı oran belirleme yetkisi bulunuyor.
ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM
Öte yandan araç sahiplerini yakından ilgilendiren muayene hizmetlerinde 15 Ağustos 2027'de yeni dönem başlıyor.
Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar yeni nesil teknolojilerle donatılmış muayene istasyonları bu tarihten itibaren 81 ilde hizmet vermeye başlayacak.
Araç muayene hizmetlerini üstlenmeye hazırlanan TURKA, yeni nesil araç muayene modelinin ilk örneğini İstanbul Arnavutköy'de tanıttı.