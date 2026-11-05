2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışta esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.



Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen oranla araç muayene ve egzoz gazı emisyon ücretleri de değişti.

Kamyon, otobüs, çekici ve tanker gibi ağır vasıtalar yeni tarifeye göre 5 bin 683 TL ödeyecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Peki diğer araç gruplarında tarife ne olacak?



- Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti 1.674 TL'den 2 bin 140 TL'ye yükselecek.



- Kamyon, otobüs, çekici ve tanker gibi ağır vasıtalar için ise ücret 4 bin 446 TL'den 5 bin 683 TL'ye çıkacak.



CEZASI NE KADAR?



Muayenesiz araç kullanmanın cezası ise yeni dönemde 2.719 TL'den 3.475,7 TL'ye yükseldi.