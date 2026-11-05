Bakan Şimşek fon tasfiyesindeki son rakamları açıkladı: 420 bin 31 kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Emeklilerin alım gücünü desteklemek için bütçede alan oluşturulduğunu belirten Şimşek, tasfiye edilen fonlara ilişkin son rakamları da açıkladı. Bugüne kadar 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar TL ödeme yapılırken 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Emeklilerin alım gücüne yönelik mesaj veren Şimşek, "2027 bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek için alan oluşturduk" dedi.
Şimşek, sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve tasfiye edilen fonlara ilişkin güncel verileri de paylaştı.
FONLARDA 130,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI
Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Şimşek, 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapıldığını bildirdi.
Sürecin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen ödemelere ilişkin ise şu bilgileri verdi:
"Böylece bugüne kadar 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır."
3,8 MİLYAR TL'LİK 100 İŞLEM ERTELENDİ
Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, MASAK'ın mal varlığı tespiti ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik girişimleri hakkında da bilgi verdi.
Şimşek, "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürdürülmektedir" dedi.
Çalışmalar kapsamında 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlemin ertelendiğini açıklayan Şimşek, 36 farklı ülkedeki muadilleriyle yürütülen iş birliği sonucunda yaklaşık 9 milyar TL değerinde mal varlığının tespit edilerek adli mercilere sunulduğunu kaydetti.
MANİPÜLASYONA KARŞI YAPTIRIMLAR ARTIRILACAK
Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenini güçlendirmek ve piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla yeni adımlar atılacağını belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki dönemde yatırımcı güveninin güçlendirilmesine ve sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişinin sağlanmasına yönelik ilave adımlar atılacaktır"
Kurumların üzerinde çalıştığı düzenleme taslağına da değinen Şimşek, "Bu kapsamda kurumlarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme taslağında, manipülasyona karşı yaptırımların artırılmasına ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesine odaklanılmaktadır" ifadelerini kullandı.