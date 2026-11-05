Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Emeklilerin alım gücüne yönelik mesaj veren Şimşek, "2027 bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek için alan oluşturduk" dedi.

Şimşek, sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve tasfiye edilen fonlara ilişkin güncel verileri de paylaştı.

FONLARDA 130,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Şimşek, 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapıldığını bildirdi.

Sürecin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen ödemelere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Böylece bugüne kadar 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır."