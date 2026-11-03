Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği Kasım 2026 kira artış oranı için bekleyiş sona erdi. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanların ödeyeceği yeni kira bedelini belirleyecek oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,23

TÜİK verilerine göre Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Bu oran, Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.

30 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK Kasım ayı için belirlenen yüzde 31,23'lük kira artış oranına göre örnek hesaplama şu şekilde yapılıyor: Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

30.000 TL Kira artış oranı: Yüzde 31,23

Yüzde 31,23 Kira artış tutarı: 9.369 TL

9.369 TL Yeni kira bedeli: 39.369 TL

Yıllık yeni kira bedeli: 472.428 TL

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verileriyle birlikte Kasım ayı kira artış oranı da resmen netlik kazandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)