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Kasım ayı kira zam sınırı belli oldu: Ev ve dükkan sahipleri için tavan oran açıklandı... Yeni kira bedelleri kaç TL oldu?

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 olarak netleşti. TÜİK'e göre Ekim'de TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Kira tavanını belirleyen 12 aylık ortalama yüzde 31,23'te kaldı. Ekim'de yüzde 31,49 olan tavan bir basamak daha geriledi. 30 bin TL kira 39 bin 369 TL oluyor. İşte detaylı kira hesaplama tablosu.

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Kasım ayı kira zam sınırı belli oldu: Ev ve dükkan sahipleri için tavan oran açıklandı... Yeni kira bedelleri kaç TL oldu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği Kasım 2026 kira artış oranı için bekleyiş sona erdi. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanların ödeyeceği yeni kira bedelini belirleyecek oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,23

TÜİK verilerine göre Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Bu oran, Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.

30 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK

Kasım ayı için belirlenen yüzde 31,23'lük kira artış oranına göre örnek hesaplama şu şekilde yapılıyor:

  • Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
  • Kira artış oranı: Yüzde 31,23
  • Kira artış tutarı: 9.369 TL
  • Yeni kira bedeli: 39.369 TL
  • Yıllık yeni kira bedeli: 472.428 TL

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verileriyle birlikte Kasım ayı kira artış oranı da resmen netlik kazandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verileriyle birlikte Kasım ayı kira artış oranı da resmen netlik kazandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

Mevcut Kira Bedeli
Zam Oranı
Zam Tutarı
Yeni Ödenecek Kira Bedeli
10.000 TL
%31,23
3.123 TL
13.123 TL
15.000 TL
%31,23
4.684,50 TL
19.684,50 TL
20.000 TL
%31,23
6.246 TL
26.246 TL
25.000 TL
%31,23
7.807,50 TL
32.807,50 TL
30.000 TL
%31,23
9.369 TL
39.369 TL
40.000 TL
%31,23
12.492 TL
52.492 TL
50.000 TL
%31,23
15.615 TL
65.615 TL

Türk Borçlar Kanunu uyarınca kira artışında belirleyici olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.Türk Borçlar Kanunu uyarınca kira artışında belirleyici olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

EKİM AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,49 OLMUŞTU

Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti. Bir önceki ay olan Eylül 2026'da ise kira artış tavanı yüzde 31,79, Ağustos 2026'da ise yüzde 31,90 seviyesindeydi. Böylece kira zam tavanındaki kademeli düşüş eğilimi Kasım ayında da devam etmiş oldu.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında bu oran, yenilenen kira döneminde uygulanabilecek artış için yasal üst sınırı oluşturuyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Kira artış oranı, yıllık enflasyon oranıyla aynı değil. Hesaplamada TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişimi dikkate alınıyor.

Örneğin oran yüzde 31,79 olarak gerçekleşseydi, 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının hesabı şöyle olacaktı:

  • Mevcut kira: 20.000 TL
  • Zam oranı: %31,79
  • Zam tutarı: 6.358 TL
  • Yeni kira: 26.358 TL

30 bin TL kira için ise yüzde 31,79'luk artışta yeni kira 39.537 TL olacaktı.

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