TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Bakan Vedat Işıkhan, Ocak 2027'de mevcut yasal zamların üzerine ek iyileştirme hedeflendiğini duyurdu. (Fotoğraf: AA)

EMEKLİYE İLAVE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Işıkhan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."