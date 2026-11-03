Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni maaş düzenlemesi için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2027'den itibaren mevcut yasal zamların üzerine ilave iyileştirme yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıkları ve alım gücünün artırılması esas alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.
Komisyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme hazırlığını duyurdu. Işıkhan, mevcut yasal artışlara ek iyileştirmeler içeren çalışmanın Ocak 2027 itibarıyla hayata geçirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
EMEKLİYE İLAVE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.
Işıkhan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."
Düzenlemeye ilişkin çalışmaların ekonomi yönetimiyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının süreci değerlendirdiğini söyledi.
DÜZENLEME MECLİS'İN TAKDİRİNE SUNULACAK
Çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Işıkhan, hazırlıkların sonuçlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını ifade etti.
Işıkhan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."
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