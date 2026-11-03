UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni maaş düzenlemesi için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2027'den itibaren mevcut yasal zamların üzerine ilave iyileştirme yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıkları ve alım gücünün artırılması esas alınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Komisyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme hazırlığını duyurdu. Işıkhan, mevcut yasal artışlara ek iyileştirmeler içeren çalışmanın Ocak 2027 itibarıyla hayata geçirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Vedat Işıkhan, Ocak 2027'de mevcut yasal zamların üzerine ek iyileştirme hedeflendiğini duyurdu. (Fotoğraf: AA)Bakan Vedat Işıkhan, Ocak 2027'de mevcut yasal zamların üzerine ek iyileştirme hedeflendiğini duyurdu. (Fotoğraf: AA)

EMEKLİYE İLAVE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Işıkhan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."

Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı-3

Düzenlemeye ilişkin çalışmaların ekonomi yönetimiyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının süreci değerlendirdiğini söyledi.

Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı-4

DÜZENLEME MECLİS'İN TAKDİRİNE SUNULACAK

Çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Işıkhan, hazırlıkların sonuçlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını ifade etti.

Işıkhan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."

Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlarYeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar

Emekliye ocak zammında en kritik 4. veri! Ekim enflasyonu geldi hesap değişti: Kuruşu kuruşuna yeni maaşlarEmekliye ocak zammında en kritik 4. veri! Ekim enflasyonu geldi hesap değişti: Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı-6 Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı-7 Emekliye 2027 düzenlemesi! Maaşlara ilave iyileştirme geliyor: Bakan Işıkhan takvimi açıkladı-8

Ekim yeniden değerleme oranına göre 2027'de Pasaport, ehliyet, kimlik ve diğer harçlar ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni tutarlar...
SONRAKİ HABER

2027 vergi ve harçlarında yeni tutarlar

 Dokuzuncu toplantı: Fon tasfiyesinde 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödendi!
ÖNCEKİ HABER

Fon tasfiyesinde 97,3 milyar TL ödendi!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler