Milyonlarca emeklinin gelirini artırmaya yönelik düzenleme beklentisi sürerken, Ankara kulislerinde konuşulan dikkat çekici bir formüller gelmeye devam ediyor.

MEMLEKETİNE DÖNEN EMEKLİYE 5 BİN TL EK ÖDEME ÖNERİSİ

Emekli maaşlarına yönelik olası iyileştirme modellerini değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda Yusuf Alabarda, büyükşehirlerdeki yaşam maliyetleri ile Anadolu'daki nüfus dengesi arasında bağlantı kurulabileceğini belirtti.

Alabarda, İstanbul'da yaşayan bir emeklinin memleketine, örneğin Kastamonu'ya dönmesi durumunda maaşına 5 bin TL ilave katkı sağlanmasının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Alabarda "Büyükşehirlerde yaşam maliyeti yüksek diye buralara ek destek verildiğinde, insanları Anadolu'ya teşvik eden projelere ket vurulmuş olabilir. Tam aksine, İstanbul'daki bir emekli memleketine, örneğin Kastamonu'ya döndüğünde maaşına 5 bin lira ilave katkı verilse, büyükşehirlerin nüfus ve altyapı yükü hafifletilebilir. Tabii bu tür modellerin sahadaki denetimi ve kontrolü ayrı bir uzmanlık gerektirir" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE Mİ?

Alabarda, 2023 yılında memurlara verilen 8 bin TL'lik seyyanen zammın çalışanlarla emekliler arasındaki maaş farkını artırdığını ve emeklilerde yeni bir artış beklentisi oluşturduğunu söyledi.

Alabarda, memurlara benzer şekilde emeklilere de seyyanen artış yapılması ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

DÜŞÜK GELİRLİ EMEKLİLERE VATANDAŞLIK MAAŞI ÖNERİSİ

İleri yaştaki ve başka geliri bulunmayan emekliler için farklı destek modelleri de gündeme geldi.

Alabarda, 65-70 yaş üzerindeki, yan geliri olmayan ve en düşük seviyeden maaş alan vatandaşlara vatandaşlık payı veya vatandaşlık maaşı benzeri ilave destekler sağlanabileceğini dile getirdi.

EMEKLİLİKTE GELİR ADALETİ

Mevcut teknolojik altyapıyla her emeklinin ekonomik durumunun net olarak tespit edilebileceğini belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Dijital çağda yaşıyoruz; bir kişinin kaç evi olduğu, kira geliri bulunup bulunmadığı, hanesine toplam ne kadar gelir girdiği tek bir tuşla görülebiliyor. Dolayısıyla burada taban bir alt sınır belirlenip hakkaniyetli bir denge kurulabilir. İki evi olan, kira geliri bulunan bir emekliyle, yalnızca tek bir emekli maaşına muhtaç olan insanı aynı kefeye koyup aynı refah payını vermek doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Yüksek gelirli emeklilere sağlanan standart ödemelere de değinen Zafer Şahin, "100-150 bin lira emekli maaşı alanlara bayramlarda 4 bin lira ikramiye vermenin bir mantığı yok. Asıl ihtiyaç sahibi olan, tek maaşla geçinmeye çalışan vatandaşa bu kaynağın aktarılması sosyal adaleti sağlar. Tartışmaları en aza indirecek en pratik formül ise seyyanen bir artış yapılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.