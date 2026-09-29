Altında 8 bin TL hesabı! Uzman isim yıl sonu senaryosunu açıkladı
Altın ve petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında ons altın, gram altın ve petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken senaryoları paylaştı. Aşkın, petrol fiyatlarının gerilemesi ve İran ile ABD arasında uzlaşı sağlanması halinde ons altında yıl sonuna doğru 4.850-4.900 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Bu senaryoda gram altının da 8.000 TL civarını görebileceğini kaydetti.
Altın piyasasında yatırımcıların yıl sonuna ilişkin beklentileri yeniden şekilleniyor. Petrol fiyatlarının seyri, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler değerli metallerin yönünde belirleyici olurken, gram altın için de dikkat çeken bir senaryo ortaya çıktı. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak altın ve petrol arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Aşkın, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ons altında 4.850-4.900 dolar, gram altında ise 8.000 TL civarının gündeme gelebileceğini ifade etti.
ALTININ YÖNÜNDE PETROL VE MERKEZ BANKALARI BELİRLEYİCİ
Stratejist Mustafa Aşkın, altın fiyatlarının seyrinde petrol fiyatları ile merkez bankalarının para politikalarının önemli rol oynadığını belirtti. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin enflasyonist baskıları artırabileceğine işaret eden Aşkın, böyle bir tabloda Amerikan Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarının faiz artışı yönünde adım atabileceğini söyledi.
Faizlerin yükselmesinin ise değerli metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Aşkın, petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda altın ve gümüş açısından daha olumlu bir ortam oluşabileceğini dile getirdi.
ONS ALTINDA 4.100 DOLAR DETAYI
Mustafa Aşkın, ons altının teknik görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, ons fiyatında 4.100 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.
Petrol fiyatlarının 90 doların altına gerilemesi halinde ise ons altında farklı bir fiyatlama senaryosunun gündeme gelebileceğini belirten Aşkın, 4.410 dolar seviyesine işaret etti.
YIL SONU İÇİN 4.850-4.900 DOLAR SENARYOSU
Altında yıl sonuna ilişkin beklentisini de paylaşan Aşkın, petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi ve İran ile ABD arasında bir uzlaşı sağlanması halinde ons altında daha yüksek seviyelerin görülebileceğini söyledi.
Aşkın, bu koşulların gerçekleşmesi halinde yıl sonunda ons altının 4.850-4.900 dolar seviyelerini görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünü ifade etti.
GRAM ALTINDA 8.000 TL İHTİMALİ
Yatırımcıların en çok merak ettiği gram altın tarafında da dikkat çeken bir hesaplama yapan Mustafa Aşkın, mevcut seviyenin yaklaşık 6.400-6.500 TL civarında olduğunu belirtti.
Aşkın, ons altının 4.850-4.900 dolar seviyelerine yükselmesi ve dolar kurunun da fazla değişmemesi varsayımıyla gram altında yıl sonunda 8.000 TL civarının görülebileceğini dile getirdi.
UZMANINDAN ALTIN VE PETROL DEĞERLENDİRMESİ
Mustafa Aşkın'ın A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin açıklamaları şöyle:
"Altının durumu esasında biraz petrole, biraz da merkez bankalarına bağlı. Petrol fiyatlarının yüksek kalması sonucunda Amerikan Merkez Bankası ve büyük merkez bankaları genellikle faiz artırma yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla da baktığınızda faiz artışı değerli metaller üzerinde bir baskı yaratıyor. Eğer bu petrol fiyatlarındaki artış devam ederse merkez bankalarından da yine faiz silahını kullanmak gerekliliği ortaya çıkacak. Eğer şartlar böyle devam eder ve petrol fiyatları biraz daha aşağı gelebilirse altın için, gümüş için biraz daha olumlu yana dönebiliriz.
Teknik anlamda baktığınızda 4.100'lere kadar ons fiyatı anlamında geri gelme ihtimali var. Eğer 90 doların altına düşerse de petrol fiyatları, 4.410 fiyatı görebiliriz dolar cinsinden. Eğer petrol fiyatları düşmeye devam eder, İran'la Amerika arasında bir uzlaşı sağlanırsa da yıl sonu 4.850 - 4.900 dolarları görme ihtimalimizin ben yüksek olduğu kanaatindeyim. Gram fiyatı merak eder izleyenler belki. Şu anda 6.400 - 6.500 civarında. Eğer işte 4.850 - 4.900 civarına gelirse dolar kurunun da çok fazla değişmediğini varsaydığımızda 8.000 TL civarı yıl sonunu gram fiyat olarak bitirebiliriz."
BORSADA 12.200 PUAN SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Aşkın, canlı yayında yalnızca altın piyasasını değil, Borsa İstanbul'daki son görünümü de değerlendirdi. Borsanın 12.500 puanın altına gerileyerek 15 Ocak'taki seviyelerine dönmesinin ardından satış baskısının ne kadar sürebileceği sorusunu yanıtlayan Aşkın, piyasadaki gelişmelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında borsa üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
Özellikle fonlarla ilgili düzenlemelerin ardından yaşanan değerleme ve hisse senedi değişimlerine dikkat çeken Aşkın, yeni alınması beklenen kararların da yatırımcı davranışları üzerinde etkili olduğunu söyledi.
BORSADA TOPARLANMA İÇİN 12.200 KRİTİK DESTEK
Piyasada nakit ve likiditeye dönmeye çalışan yatırımcıların ağırlık kazanmasının bazı hisselerin değerlerinin oldukça altına gerilemesine neden olduğunu belirten Aşkın, açıklanacak kararların ardından toparlanma ihtimalinin artabileceğini ifade etti.
Teknik açıdan 12.200 puan seviyesinin önemli bir destek olduğunu belirten Aşkın, bu seviyenin altında kalınmamasının önemli olduğunu söyledi. Aşkın ayrıca borsayı destekleyici önlemlerin hayata geçirilmesi halinde Borsa İstanbul'da 12.700-13.000 puan seviyelerinin görülebileceğini belirtti.
YATIRIMCI GÜVENİ VURGUSU
Borsadaki görünümün yanı sıra yatırımcı güveninin de önemine dikkat çeken Aşkın, hem yerli hem de yabancı yatırımcıya güven verilmesi gerektiğini söyledi.
Alınacak önlemlerin piyasalardaki güveni güçlendirmesi halinde önümüzdeki yıl için daha olumlu beklentilerin oluşabileceğini belirten Aşkın, piyasanın dengelenme sürecinin ardından yıl sonu için daha iddialı hedeflerin de değerlendirilebileceğini ifade etti.
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