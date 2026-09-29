Altın piyasasında yatırımcıların yıl sonuna ilişkin beklentileri yeniden şekilleniyor. Petrol fiyatlarının seyri, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler değerli metallerin yönünde belirleyici olurken, gram altın için de dikkat çeken bir senaryo ortaya çıktı. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak altın ve petrol arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Aşkın, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ons altında 4.850-4.900 dolar, gram altında ise 8.000 TL civarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: AA)

ALTININ YÖNÜNDE PETROL VE MERKEZ BANKALARI BELİRLEYİCİ

Stratejist Mustafa Aşkın, altın fiyatlarının seyrinde petrol fiyatları ile merkez bankalarının para politikalarının önemli rol oynadığını belirtti. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin enflasyonist baskıları artırabileceğine işaret eden Aşkın, böyle bir tabloda Amerikan Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarının faiz artışı yönünde adım atabileceğini söyledi.

Faizlerin yükselmesinin ise değerli metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Aşkın, petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda altın ve gümüş açısından daha olumlu bir ortam oluşabileceğini dile getirdi.