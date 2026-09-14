BRENT 113,48 DOLARI GÖRDÜ Petrol piyasalarındaki arz sıkışıklığı fiyatlara da yansıdı. Rapora göre Kuzey Denizi Dated Brent petrolünün ortalama fiyatı ağustosta varil başına 91 dolara yükseldi. Brent, 9 Eylül'de ise 113,48 dolar seviyesine kadar çıktı. IEA, raporun hazırlandığı sırada Brent vadeli kontratlarının yaklaşık 105 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve bu fiyatın savaş öncesi seviyelerin yüzde 45 üzerinde bulunduğunu bildirdi.

ASIL BASKI DİZELDE IEA, petrol piyasasındaki mevcut krizin özellikle rafine ürünlerde daha belirgin hâle geldiğine dikkati çekti. Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan dizel ve motorinin fiyatı ABD'de eylül ayının başında varil başına 200 doların üzerine çıktı. Bu seviyenin savaş öncesi fiyatların yüzde 94 üzerinde olduğu belirtildi. Avrupa ve Asya piyasalarında da benzer fiyat baskılarının görüldüğünü aktaran IEA, ham petrol ile rafine ürün fiyatları arasındaki farkın Atlantik havzasında rafineri marjlarını rekor seviyelere taşıdığını bildirdi. Körfez ülkelerinin rafine ürün ve LPG ihracatının şubat ayına kıyasla yaklaşık yüzde 60, başka bir ifadeyle günlük 3,7 milyon varil azaldığı kaydedildi. Körfez ülkeleri ile Rusya'nın dizel ve motorin net ihracatının ağustosta şubat ayına göre günlük 1,6 milyon varil daha düşük gerçekleştiği belirtildi. PETROL STOKLARI 507 MİLYON VARİL ERİDİ Arz kesintilerinin etkisini sınırlamak amacıyla petrol stoklarının önemli bir tampon görevi gördüğü belirtilen raporda, ancak bu tamponun da hızla daraldığına işaret edildi. IEA verilerine göre küresel gözlemlenen petrol stokları ağustosta 95 milyon varil daha azaldı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana küresel petrol stoklarındaki toplam düşüş 507 milyon varile ulaştı. Söz konusu miktarın günlük ortalama 2,8 milyon varillik stok çekişine karşılık geldiği belirtildi. Sadece ağustos ayında stoklardaki azalış günlük ortalama 3,1 milyon varil oldu. OPEC+ ham petrol üretimi günde 1 milyon varil — Temmuz 2026

Arzı Ağustos 2026

Arzı Ağustos 2026

vs Hedef Ağustos 2026

Tahmini Hedef 1 Sürdürülebilir

Kapasite 2 Yedek Kapak Etkinliği 3

Ağustos'a Karşı Cezayir 0,97 0,98 -0.02 1.0 1.0 0,02 Kongo 0.29 0.26 -0.01 0.28 0.27 0.0 Ekvator Ginesi 0,04 0,04 -0.03 0,07 0,05 0,01 Gabon 0.2 0.19 0,01 0.18 0.22 0,03 Irak 2.88 3.86 -0.55 4.4 4.87 Kuveyt 1.8 2.04 -0.62 2.66 2.88 Nijerya 1.51 1.51 0,01 1.5 1.45 0 Suudi Arabistan 8.24 5.97 -4.45 10.42 12.11 Toplam OPEC-8 15.93 14.85 -5.66 20.51 22.84 0,07 İran 4 2.72 2.16 3.8 Libya 4 1.35 1.4 1.34 0 Venezuela 4 1.12 1.16 1.12 0 Toplam OPEC 21.12 19.56 29.11 0,07 Azerbaycan 0,44 0.4 -0.15 0,55 0,44 0,04 Kazakistan 1.55 1.9 0.28 1.62 1.83 0 Meksika 5 1.4 1.39 1.5 0.11 Umman 0.83 0.87 0,03 0,84 0.9 Rusya 8.56 8.36 -1.53 9.89 9.3 Diğerleri 6 0.67 0,63 -0.24 0.87 0.86 OPEC Dışı Toplam 13.46 13.55 -1.61 13.76 14.82 0.15 OPEC+ 18 Kasım 2022 anlaşması 5 27.98 27.0 -7.26 34.27 36.17 0.11 Toplam OPEC+ 34.57 33.11 43.93 0.22 IEA'DAN DAHA FAZLA SIKIŞMA UYARISI IEA, küresel rafinaj sisteminin kapasitesinin sınırlarına yaklaştığını ve petrol stoklarındaki tamponun giderek küçüldüğünü belirtti. Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da petrol piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı bildirildi. Raporda, petrol akışlarının yeniden normalleşmesi için Orta Doğu'daki çatışmanın sona ermesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin önem taşıdığı vurgulandı. IEA, mevcut koşulların devam etmesi hâlinde petrol piyasasında daha fazla sıkılaşma ve buna bağlı olarak yüksek fiyatların talebi daha fazla baskılama riskinin bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DE RÜZGÂR VE GÜNEŞ 10 YILDA KATLANDI Küresel petrol piyasası arz şokuyla karşı karşıyayken Türkiye'de enerji üretiminde rüzgâr ve güneşin ağırlığı son 10 yılda belirgin şekilde arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artarak yüzde 11,6'ya çıktı. Rüzgârın elektrik üretimindeki payı da 10 yıl önceki yüzde 5,7 seviyesinden yüzde 12,1'e yükseldi. Böylece güneş ve rüzgârın elektrik üretimindeki toplam payı önemli ölçüde büyürken Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönündeki dönüşümü de hız kazandı.

MİLLİ ENERJİ POLİTİKASIYLA DÖNÜŞÜM HIZLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin son dönemde güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında sağladığı ivme, bu kaynakların elektrik üretimindeki payını da ciddi oranda artırdı. 2016'da ortaya konan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile yalnızca petrol ve doğal gazda değil, güneş ve rüzgâr enerjisinde de Türkiye'nin gücü yeni seviyeye taşındı. Güneşin 2016'da yüzde 0,4 olan elektrik üretimindeki payı, Temmuz 2026 itibarıyla 28 kat artışla yüzde 11,6'ya çıktı. Rüzgârın 10 yıl önce yüzde 5,7 olan elektrik üretimindeki payı da aynı dönemde 1,1 kat artışla yüzde 12,1'e yükseldi. Albayrak Doktrini Türkiyeyi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğuda petrol kuleleri yükseliyor KURULU GÜÇTE GÜNEŞ VE RÜZGÂRIN PAYI YÜZDE 33,8 Elektrik üretimindeki pay artışlarına benzer tablo, güneş ve rüzgâr kurulu gücünde de ortaya çıktı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, bu yıl temmuz sonunda 126 bin 476 megavata yükseldi. Bu dönemde kurulu güçte 27 bin 507 megavatla güneşin payı yüzde 21,7'ye çıkarken 15 bin 358 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı bu dönemde yüzde 33,8'lik pay ile 42 bin 865 megavata yükseldi. Güneşten elektrik üretiminde tarihi zirve: Haziran ayında 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların rekoru kırıldı GÜNEŞTEN ÜRETİMDE TEMMUZ REKORU Güneş enerjisinden elektrik üretimi, haziranda kırılan rekorun ardından temmuzda da yeni bir rekor kırdı. Temmuzda güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 5,37 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.