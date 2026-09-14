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Denizcilik ödemelerinde dijital kolaylık! C koduyla bankaya gitme devri bitiyor: Yüzde 80'i karttan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor.” dedi. Sistemin kapsamının genişletileceğini belirten Uraloğlu, "Bu imkânın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Denizcilik ödemelerinde dijital kolaylık! C koduyla bankaya gitme devri bitiyor: Yüzde 80'i karttan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik ödeme işlemlerinde dijitalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"C KODU ALARAK BANKAYA GİTME DEVRİ KAPANIYOR"

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ödeme süreçlerinin dijitalleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Denizcilik ödeme işlemleri için C Kodu alarak bankaya gitme devri kapanıyor. Vatandaşlarımız, devreye aldığımız odemeler.uab.gov.tr üzerinden denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı.

Denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ediyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)Denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ediyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

ÖDEMELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ KREDİ KARTIYLA YAPILABİLİYOR

Dijital ödeme imkânının geldiği noktaya dikkati çeken Uraloğlu, "Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor. Böylece vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesine imkân sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu sistemin kapsamının genişleyeceğini duyurduBakan Uraloğlu sistemin kapsamının genişleyeceğini duyurdu

Ödeme süreçlerini daha izlenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, sistemin kapsamının da genişletileceğini kaydetti.

Uraloğlu “Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyorʺ dediUraloğlu “Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyorʺ dedi

Uraloğlu, "Bu imkânın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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