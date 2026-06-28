Enerjide Albayrak vizyonu: Türkiye rüzgar ve güneşte dünya devlerini geride bıraktı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projeleri ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri işbirlikleri yatırımları destekliyor.

Güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası , ülkeyi yenilenebilir enerjide küresel aktör haline getiriyor.

BloombergNEF tarafından yayımlanan “Turkey Transition Factbook 2026” raporuna göre Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumlarında dünya 5’incisi, güneş enerjisinde dünya 10’uncusu oldu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

MİLLİ ENERJİ VİZYONU TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI

Yenilenebilir enerji, depolama sistemleri, temiz sanayi projeksiyonlarının değerlendirildiği raporda, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki yükselişi gözler önüne serildi.

Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan yerlileşme hamlesinin rüzgar enerjisi kurulumlarında Türkiye'yi dünyada 5'inci sıraya taşıdığı kaydedildi.

Güneş enerjisi kurulumlarında 10'uncu sırada yer alan Türkiye'nin konumuna dikkat çekilen rapora göre ülkemiz her iki teknolojide de dünyanın lider pazarları arasında yer alıyor.

Güneş enerjisi kurulu gücü 2030 yılına kadar iki katına çıkacak. Geçen yıl güneşte 6,4 gigavatlık yeni kapasite yaratılırken, 2035 yılına kadar 8 gigavatlık batarya depolama kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.