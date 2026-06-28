Enerjide Albayrak vizyonu: Türkiye rüzgar ve güneşte dünya devlerini geride bıraktı
Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık yürüyüşü uluslararası raporlara yansıdı. Berat Albayrak’ın bakanlık döneminde başlatılan yerli ve milli enerji hamlesi, rüzgar ve güneş yatırımlarında tarihi rekorlar getirdi. BloombergNEF raporu, Türkiye’nin 2025 yılında rüzgar kurulumunda dünya 5’incisi, güneşte dünya 10’uncusu olduğunu ortaya koydu. YEKA projeleri ve dev depolama yatırımlarıyla desteklenen büyüme ivmesi, Türkiye’nin küresel enerji dönüşümündeki lider konumunu perçinliyor. Batarya kapasitesinin 2035 yılına kadar 8 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.
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- BloombergNEF'in Turkey Transition Factbook 2026 raporuna göre Türkiye rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında 10'uncu sıraya yükseldi.
- Türkiye 2026-2035 döneminde toplam 25 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alacak.
- Güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.
- Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşması öngörülüyor.
- Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projeleri ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri işbirlikleri yatırımları destekliyor.
Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı kırmak, kendi kaynaklarıyla büyümek amacıyla başlattığı tarihi yürüyüşün meyvelerini topluyor.
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası, ülkeyi yenilenebilir enerjide küresel aktör haline getiriyor.
Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle atılan kararlı adımların başarısı, uluslararası enerji analiz kuruluşu BloombergNEF tarafından hazırlanan "Turkey Transition Factbook 2026" raporuyla tescillendi.
MİLLİ ENERJİ VİZYONU TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI
Yenilenebilir enerji, depolama sistemleri, temiz sanayi projeksiyonlarının değerlendirildiği raporda, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki yükselişi gözler önüne serildi.
Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan yerlileşme hamlesinin rüzgar enerjisi kurulumlarında Türkiye'yi dünyada 5'inci sıraya taşıdığı kaydedildi.
Güneş enerjisi kurulumlarında 10'uncu sırada yer alan Türkiye'nin konumuna dikkat çekilen rapora göre ülkemiz her iki teknolojide de dünyanın lider pazarları arasında yer alıyor.
RÜZGARDA YENİ KAPASİTE YOLDA
Enerjide tam bağımsızlık vizyonunun en önemli ayaklarından birini oluşturan rüzgar enerjisinde dev yatırımlar planlanıyor.
BNEF raporu, 2026-2035 döneminde toplam 25 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınacağını ortaya koydu.
Süreçte Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinin yeni rüzgar kurulumlarının yaklaşık yüzde 37'sini oluşturması bekleniyor. Geçen yıl lisans almış yaklaşık 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin inşa edilmesiyle kapasitenin katlanarak artacağı öngörülüyor.
Raporda artan enerji ihtiyacına işaret edilerek, daha yüksek oranda baz yük talebinin karşılanabilmesi için ilave rüzgar ve batarya yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
GÜNEŞ ENERJİSİ KURULU GÜCÜ İKİYE KATLANACAK
Türkiye geçen yıl güneş enerjisi kurulumlarında 6,4 gigavatlık yeni kapasite yaratarak dünyada 10'uncu sıraya yerleşti.
Güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkacağı hesaplanıyor. Devreye alınan yeni kapasitenin yüzde 84'lük kısmını öz tüketim amacıyla kurulan lisanssız santraller oluşturuyor.
Lisanssız projelerin 2026 yılında ana kaynak olmayı sürdüreceği, 2028-2035 döneminde YEKA ihaleleri, büyük ölçekli yatırımların devreye gireceği aktarıldı
YEKA ihalelerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilen işbirliklerinin yatırımları desteklediği vurgulandı.
BATARYA VE DEPOLAMADA HIZLI BÜYÜME
Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış, yerli üretim kapasitesinin gelişmesi, enerji depolama yatırımlarına büyük ivme kazandırıyor.
Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.
Kurulacak depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'lık bölümünü şebeke ölçekli projelerin oluşturacağı ifade edildi.
Yeni şebeke ölçekli depolama lisanslarının yalnızca rüzgar ve güneş santralleriyle entegre projelere verilmesinin yatırımları doğrudan desteklediği bildirildi.