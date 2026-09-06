Hükûmet Orta Vadeli Programı açıklamaya hazırlanırken, gözler yıl sonu enflasyon oranında. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, Anadolu Ajansı Anketi ve Finansal Kurumlar Birliğinin tahmini yıl sonu enflasyon oranına ilişkin ipuçları veriyor.

MB'nin beklentisi, anketler ve tahminler SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam için dört farklı senaryoyu ortaya koyuyor.

Emekli ve memurun Ocak 2027 maaş hesabı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

En iyi senaryoya göre memur maaşı 100 bin TL bandına oturuyor. En düşük taban aylığı 26 bin 96, en düşük memur aylığı 76 bin 355 ve en düşük emekli memur aylığı da 34 bin 279 TL'ye çıkacak.

8 AYLIK VERİLER NETLEŞTİ

Yılın ilk 8 ayına ilişkin enflasyon verileri netleşti. TÜİK, temmuz enflasyonunu yüzde 1.78, ağustosu da yüzde 1.84 olarak açıkladı. Böylece iki ayın zam oranı yüzde 3.66 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027'de yapılacak nihai zam oranı ise geriye kalan dört enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

TAHMİNLER GELDİ

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu tahminleri doğrultusunda dört zam senaryosu öne çıkıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 6 aylık enflasyona göre zam yapılıyor.

Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan orana göre artış yapılacak.

BİRİNCİ SENARYO

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak hesaplıyor. Buna göre SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 8.7 çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da yüzde 6.67 olarak şekilleniyor.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 8.7 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye çıkıyor. 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 436 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 6.67'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 633 TL'ye ulaşıyor.

İKİNCİ SENARYO

Piyasa Katılımcı Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 olarak ortaya çıkıyor. Buna göre; memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 7.86, SSK ve BAĞ-KUR zam oranı da yüzde 9.91 şeklinde hesaplanıyor.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR aylığı 25 bin 886 TL, en düşük memur maaşı da 75 bin 744 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 5 TL olarak şekilleniyor.

HABER: ÖNDER YILMAZ