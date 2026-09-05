Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu'nun dört bir yanında üretim yapan çiftçilerin desteklenmeye devam ettiğini belirtti. Ödeme paketinde hayvan hastalıkları tazminatı ile kırsal kalkınma yatırımları için ayrılan milyonlarca liralık destek öne çıktı.

Çiftçilerin beklediği destek ödemesi hesaplara geçti. (Görsel: AA)

450 MİLYON LİRALIK DESTEK HESAPLARA YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplam 450 milyon 11 bin 586 liralık tarımsal destek ödemesi, üreticilerin hesaplarına aktarıldı.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada çiftçilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgularken, gerçekleştirilen ödemenin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

EN BÜYÜK ÖDEME HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATINA

Çiftçilere yatırılan destek içerisinde en yüksek pay hayvan hastalıkları tazminatına ayrıldı. Bu kapsamda üreticilerin hesaplarına 375 milyon 709 bin 43 lira ödeme yapıldı.

Söz konusu destek, hayvan hastalıkları nedeniyle ekonomik kayıp yaşayan üreticilerin zararlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Destek paketinin en büyük kalemini hayvan hastalıkları tazminatı oluşturdu.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA MİLYONLUK KAYNAK

Destek ödemesinin bir diğer önemli kalemini ise kırsal kalkınma yatırımları oluşturdu. Bu kapsamda üreticilere 74 milyon 302 bin 543 lira destek aktarıldı.

Yapılan ödeme ile kırsal bölgelerdeki yatırımların güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ödemeler, farklı destek başlıkları altında gerçekleştirildi.

TOPLAM ÖDEME 450 MİLYON 11 BİN 586 LİRA

Bakanlık tarafından açıklanan iki destek kalemi kapsamında çiftçilerin hesaplarına yatırılan toplam tutar 450 milyon 11 bin 586 lira oldu.

Bakan Yumaklı'nın duyurduğu ödeme ile birlikte üreticilere yönelik tarımsal destekler kapsamında önemli bir kaynak daha çiftçilerin kullanımına sunulmuş oldu.