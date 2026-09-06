Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Programı açıklıyor.

AHaber CANLI YAYIN

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP hazırlık sürecinde ilgili tüm kamu kurumları, özel sektör ve meslek kuruluşlarıyla ortak akıl ve katılımcılık çerçevesinde istişareler yürütüldüğünü ve bu görüşlerin politikalara aktarıldığını belirtti.

Küresel ekonomideki jeopolitik gerilimlerin, savaşların ve yeni nesil korumacılık adımlarının ekonomik göstergeleri derinden sarstığını vurgulayan Yılmaz, küresel büyüme tahminlerinin aşağı çekildiğini ve Avro Bölgesi ile MENA ülkelerinde belirgin gerilemeler yaşandığını ifade etti.

Değişen şartlar doğrultusunda makroekonomik göstergelerin güncellendiğini aktaran Yılmaz; Brent petrol varsayımının 64,3 dolardan 89,3 dolara, küresel enflasyon beklentisinin ise yüzde 3,6'dan yüzde 4,7'ye yükseldiğini kaydetti.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3 olarak güncellendiği, sanayi büyümesinin yüzde 2,3 seviyesine çekildiği ve yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4 olarak revize edildiği bildirildi.

ORTAK AKIL VE KATILIMCILIK ESAS ALINDI

Cevdet Yılmaz'ın sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş; özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda, ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır.

RİSKLER TARİHİ YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKTI

Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri; enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar, bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken; bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA dediğimiz ülkelerde) ise %3,4 olarak öngörülen büyüme, bu yıl %0,5'e kadar gerilemiştir.

BRENT PETROL FİYATINDAKİ DALGALANMA

Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız brent petrol fiyatı, ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5-7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır.

2026 YILI EKONOMİK TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama, doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.

Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir.

Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku, dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur.

Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir.

2026 yılı, hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir.

Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir.

DIŞ TALEP KOŞULLARI YENİDEN İYİLEŞİYOR

Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz.

Bu zayıflama, ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %2'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir.

En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi bekleniyor ve MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir.

İHRACATÇILARIMIZ ZORLU DIŞ TALEP ORTAMINA RAĞMEN SON DERECE BAŞARILI PERFORMANS ORTAYA KOYDU

2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir.

2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir.

Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık üçte ikisini oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim.

Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini artırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır

DIŞSAL ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIK GÜÇLENDİRİLİYOR

Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz

. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerinde çıkmış ve oynaklık yükselmiştir

. Jeopolitik gerilimler; enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır

. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz

. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır

.

TEMEL ÖNCELİĞİMİZ MAKROEKONOMİK İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEK VE ENFLASYONU KALICI BİÇİMDE DÜŞÜRMEKTİR

Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur

. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur

. Birazdan paylaşacağım göstergeler son dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır

. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir bir yapının öne çıktığını görmekteyiz

. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını destekmekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır

.

TÜKETİM AĞIRLIKLI BİR YAPI YERİDE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRAN YATIRIMLARIN ÖNE ÇIKMASI

Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz

. Ve baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3,3'lük büyümenin 1,2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz

. Yani büyümenin üçte birinden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir

. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz

. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini artıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir

. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir

.

REZERVLERDE SAĞLANAN GÜÇLÜ ARTIŞ EKONOMİMİZİN DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINI DESTEKLEMEKTEDİR

Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır

. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır

. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir

. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü yerlerden bugün 220'nin altına inmiştir

. Bu önemli gelişme, risk primlerimizin düşmesi gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir

. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum

. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir

.

İHRACATIMIZIN YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YÜKSEK KATMA DEĞERE DAYALİ YAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır

. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustosunda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %4,1'e ulaşmıştır

. Böylece bir taraftan ihracatımızı artırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz

. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur

. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir

. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir

. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız

.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK

Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz

. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim

. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur

. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe katettik

. 2024 yılı mayısında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir

. Bu güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır

. 2026 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir

. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz

.

SAVAŞTAN DOĞRUDAN ETKİLENEN KALEMLER DIŞARIDA BIRAKILDIĞINDA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDEKİ AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR DEVAM ETMEKTEDİR

Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'ini oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz

. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz

. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir

İşsizlikte hedef yüzde 7,6

Ekonominin 2027-2029 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeni OVP'nin detaylarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından gözler göstergelere çevrildi.

OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer aldı.