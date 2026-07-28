Irak stratejik anlaşmalar! Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından iki ülke arasında önemli anlaşmaların imzalandığını açıkladı. Terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Irak'tan Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol sevkiyatı hedefini duyurarak, iki ülkenin kapsamlı enerji iş birliği için yeni bir döneme girdiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.
ANLAŞMALAR İMZALANDI
Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi arasında anlaşmalar imzalandı. İmzalar sonrası iki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog hâlindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği Anlaşması imzalanmsıdır.
Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur.
Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.
TÜRKİYE'YE GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL VERİLECEK
Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan "Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın." dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur.Türkiye ile Irak arasında tarihi petrol adımı
BAKANLIKTA TÖREN
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kabulü öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında imza töreni düzenlendi. Bakan Bayraktar'ın refakat ettiği törende imzaları, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan attı.
1 MİLYON VARİL HEDEFİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, tören sonrasında yaptığı açıklamada "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi." dedi.
KERKÜK'TE ORTAK OLDU
2026'nın başından itibaren Türkiye Petrollerini büyütme, dünyadaki farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, "Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu." diye konuştu.
ÜRETİM ARTACAK
Bakan Bayraktar, varılan anlaşma ile Türkiye Petrollerinin yüzde 15'lik bir hissesi olacağını dile getirerek "ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrollerinin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak." dedi.
HANGİ SAHALAR KAPSAMDA?
Proje; Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.
İLAVE POTANSİYEL BARINDIRIYOR
Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Alanın, önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor.
ÖNEMLİ YATIRIM
Uluslararası ölçekte önemli olan bu yatırım, TPAO'nun üretim portföyünü büyütmenin yanı sıra teknik gücünü, operasyonel tecrübesini ve uluslararası ortaklık geliştirme kabiliyetini dünyanın önde gelen hidrokarbon bölgelerinden biri olan Kerkük'e taşıyacak.
KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK
Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve Irak'ın uzun vadeli enerji hedeflerine katkı sağlarken TPAO'nun küresel enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Irak Başbakanı Zeydi'yi taşıyan makam aracı, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Erdoğan ve Zeydi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı.Başkan Erdoğan Zeydi'yi kabul etti
ZEYDİ'NİN TÜRKİYE'YE İLK ZİYARETİ
Mayıs 2026'da parlamento onayıyla göreve gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'ye ilk resmî ziyaretini gerçekleştirdi.
Resmî karşılama töreni ve heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ile Zeydi, Külliye merdivenlerinde basın mensuplarına poz verdi.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
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