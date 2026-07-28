Irak stratejik anlaşmalar! Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog hâlindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği Anlaşması imzalanmsıdır.

Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur.

Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.