Enerjide tarihi adım: TPAO, BP ile Kerkük sahalarına ortak oldu

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi basın açıklaması yaptı.

KAPSAMLI ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir başlığının da enerji olduğunu belirterek "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petroleum'un operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur." dedi.

BAKANLIKTA TÖREN

Başkan Erdoğan'ın kabulü öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında imza töreni düzenlendi. Bakan Bayraktar'ın refakat ettiği törende imzaları, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan attı.