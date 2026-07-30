Alparslan Bayraktar ve Mehmet Seman Ağa

BAYRAKTAR, VALİ İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı bakanlıkta ağırladı. Bayraktar, bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabilecek projeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak'ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraktar, "Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı; enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihî ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır" diye konuştu.

Kerkük Valisi Ağa ise Kerkük'ün sahip olduğu zengin enerji kaynaklarının doğru yatırımlarla hem Irak ekonomisine hem de Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da gelişmesine önemli katkılar sunacağını belirterek, bölgenin kalkınmasına hizmet edecek her türlü iş birliğine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.