Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme resmileşti. 5.1 milyon emeklinin 3 bin 552 TL'lik zam farkı ağustos başında hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı resmen 23 bin 552 TL'ye yükseldi. 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak.

3 bin 552 TL'yi bulan zam farkları ağustos ayının başında hesaplara yatırılacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor.

İlgili kanun kapsamında yürürlüğe giren diğer düzenlemeler ise özetle şöyle: