İÇERİKLERİ KAPATABİLİRLER!

Reddit, USA Today, Politico, The Economist ve People gibi büyük içerik üreticileri, Google'ın içeriklerine erişimini sınırlama ya da yapay zekâ sistemlerinin kullanımından çıkma seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak Google'ın içerik tarayıcısını tamamen engellemek, yayıncıların geleneksel arama sonuçlarındaki görünürlüğünü de kaybetmesi anlamına gelebiliyor. Bu nedenle yayıncılar trafik kaybı ile Google'dan tamamen çıkma riski arasında kalıyor. Reddit, 2024'te Google ile yapay zeka modellerinin eğitimi için yıllık 60 milyon dolarlık bir lisans anlaşması imzalamıştı. Ancak yapay zeka özetlerinin dış sitelere yönlenen trafiği azaltmasının ardından şirket yöneticilerinin, Google'ın içeriklerini kullanmaya devam etmesinin kendilerine ne kadar fayda sağladığını sorgulamaya başladığı belirtildi.