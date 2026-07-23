Yapay zeka krizi büyüyor: Dünya medyası Google’a bayrak açtı
Google, yapay zeka uygulamasında haber özetleri sunması nedeniyle yayıncılarla karşı karşıya geldi. Ciddi trafik kaybı yaşayan yayıncılar harekete geçti, içerik kapatma gündemde.
Habercilerin içeriklerini telif ödemeden kullanan, bu nedenle de hakkında davalar açılan Google, şimdi de yapay zeka uygulaması nedeniyle yayıncılarla karşı karşıya kaldı. Arama sonuçlarında Google'ın yapay zeka destekli uygulamalarının özetler sunmaya başlaması, yayıncıların sitelerine olan ziyaretçi trafiğini büyük oranda düşürdü. Bu nedenle ciddi trafik kaybı yaşayan yayıncılar harekete geçti. Reddit, Reuters, Politico ve USA Today gibi yayıncılar Google'la içeriklerini tamamen kapatmayı değerlendiriyor.
TRAFİK AZALDI, REKLAM DÜŞTÜ
Arama motoru sayfalarında yapay zeka destekli içerik özetlerinin doğrudan yer almasıyla, kullanıcıların haber sitelerine tıklama ihtiyacını ortadan kalktı. Dijital yayıncılar ve yazılı basının reklam gelirlerinde büyük düşüş oldu. Semrush verilerine göre Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde Google'dan gelen organik trafik; Politico'da yüzde 23, CNN'de yaklaşık yüzde 25, Business Insider'da ise yüzde 85'in üzerinde geriledi. USA Today'in Google kaynaklı organik trafiği ise aynı dönemde yaklaşık yarıya düştü. İngiltere'nin en büyük ticari haber yayıncılarından Reach, Google üzerinden gelen okur trafiğindeki sert düşüşün dijital reklam gelirlerini vurduğunu açıkladı. Reach'in internet sitelerine Google üzerinden yönlendirilen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 düştü. Bu kayıp, şirketin kendi sitelerinde gerçekleşen toplam sayfa görüntülemesini yüzde 40 azalttı. Ziyaretçi hacmine bağlı programatik reklam gelirleri de doğrudan etkilendi.
Daily Mirror, Daily Express, Daily Star ve Manchester Evening News dahil 120'den fazla yayın markasının sahibi olan şirketin toplam geliri yılın ilk yarısında yüzde 9 azalarak 232.9 milyon sterline geriledi. Sonuçların ardından şirketin Londra'da işlem gören hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Yayıncılar, Google'ın kendi yapay zeka modellerini eğitmek için içeriklerini ücretsiz kullanmasına ve ürettikleri haberleri platform içinde farklı bir formatta yeniden yazmasına isyan etti.
İÇERİKLERİ KAPATABİLİRLER!
Reddit, USA Today, Politico, The Economist ve People gibi büyük içerik üreticileri, Google'ın içeriklerine erişimini sınırlama ya da yapay zekâ sistemlerinin kullanımından çıkma seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak Google'ın içerik tarayıcısını tamamen engellemek, yayıncıların geleneksel arama sonuçlarındaki görünürlüğünü de kaybetmesi anlamına gelebiliyor. Bu nedenle yayıncılar trafik kaybı ile Google'dan tamamen çıkma riski arasında kalıyor. Reddit, 2024'te Google ile yapay zeka modellerinin eğitimi için yıllık 60 milyon dolarlık bir lisans anlaşması imzalamıştı. Ancak yapay zeka özetlerinin dış sitelere yönlenen trafiği azaltmasının ardından şirket yöneticilerinin, Google'ın içeriklerini kullanmaya devam etmesinin kendilerine ne kadar fayda sağladığını sorgulamaya başladığı belirtildi.
MEDYA SEKTÖRÜ YENİ DENGE ARIYOR
Yayıncılar, yapay zekanın yükselişiyle birlikte yalnızca insan okuyuculara değil, içeriklerini tarayan yapay zeka botlarına göre de strateji geliştirmeye başladı. Bazı şirketler botlara özel içerik düzenlemeleri üzerinde çalışırken, bazıları ise Google'ın erişimini tamamen kapatmayı uzun vadeli bir seçenek olarak masada tutuyor. Bu gelişmeler, yapay zeka çağında dijital yayıncılığın iş modelinin köklü biçimde değiştiğine işaret ediyor.