TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyona yükseldi

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ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 78 BİNE YAKIN ARTTI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 892 bin 187 olan toplam ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 77 bin 918 kişilik artışla 15 milyon 970 bin 105'e yükseldi. Böylece yıllık bazda yüzde 0,5'lik artış kaydedildi. Veriler, istihdamdaki büyümenin hız kesmesine rağmen ücretli çalışan sayısının artışını sürdürdüğünü ortaya koydu.