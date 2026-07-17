TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyona yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre sanayi, inşaat ile ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,5 artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 0,1 geriledi. Sanayide istihdam düşüşü sürerken, ticaret ve hizmet sektöründeki artış toplam çalışan sayısını destekledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan toplam ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye ulaştı. Ancak aylık bazda istihdamda sınırlı bir gerileme yaşandı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 78 BİNE YAKIN ARTTI
TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 892 bin 187 olan toplam ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 77 bin 918 kişilik artışla 15 milyon 970 bin 105'e yükseldi. Böylece yıllık bazda yüzde 0,5'lik artış kaydedildi. Veriler, istihdamdaki büyümenin hız kesmesine rağmen ücretli çalışan sayısının artışını sürdürdüğünü ortaya koydu.
SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM GERİLEMEYE DEVAM ETTİ
Alt sektörler incelendiğinde en dikkat çekici gelişme sanayi tarafında yaşandı. Sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 azalarak 4 milyon 753 bin 428 kişiye geriledi.
Sanayi içinde;
- Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe çalışan sayısı yüzde 2,6 azaldı.
- İmalat sanayisinde istihdam yüzde 3,4 geriledi.
- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe çalışan sayısı yüzde 3,6 arttı.
- Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi faaliyetlerinde ise yüzde 1,7 düşüş görüldü.
- İmalat sanayisindeki 156 bin 348 kişilik azalış, toplam sanayi istihdamındaki gerilemenin en büyük nedeni oldu.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SINIRLI ARTIŞ
İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 933 bin 256 kişiye yükseldi.
Sektörde yıllık bazda 22 bin 576 kişilik istihdam artışı gerçekleşti.
TİCARET VE HİZMETLER BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜ
İstihdam artışının en büyük katkısı ticaret ve hizmetler sektöründen geldi. Bu sektörde ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,3 artışla 9 milyon 283 bin 421 kişiye ulaştı. Böylece sektör, toplamda 211 bin 410 kişilik yeni istihdam oluşturdu.
ALT SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİMLER NELER
- Ticaret sektöründe çalışan sayısı yüzde 1,8 arttı.
- Ulaştırma ve depolama sektöründe yüzde 4,4 ile en güçlü artışlardan biri görüldü.
- Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı yüzde 2,7 yükseldi.
- Bilgi ve iletişim sektöründe istihdam yüzde 1,4 azaldı.
- Finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 2,8 artış yaşandı.
- Gayrimenkul faaliyetlerinde çalışan sayısı yüzde 4,1 arttı.
- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yüzde 2,4 yükseliş kaydedildi.
- İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde ise yüzde 1,8 artış gerçekleşti.
AYLIK BAZDA İSTİHDAM HAFİF GERİLEDİ
Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre toplam ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Sektörel bazda aylık değişimler şöyle gerçekleşti:
- Sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalış,
- İnşaat sektöründe yüzde 1,2 azalış,
- Ticaret ve hizmetler sektöründe ise değişim yaşanmadı.
- Veriler, özellikle inşaat sektöründe aylık bazda yaşanan düşüşün toplam istihdamı aşağı çektiğini gösterdi.
SANAYİ İLE HİZMET SEKTÖRÜ ARASINDAKİ AYRIŞMA DİKKAT ÇEKTİ
Mayıs ayı verileri, Türkiye iş gücü piyasasında sektörler arasındaki farklılaşmanın sürdüğüne işaret etti. Sanayi üretimindeki yavaşlama istihdama olumsuz yansırken, ticaret ve hizmetler sektörü büyümesini koruyarak toplam ücretli çalışan sayısındaki artışın temel kaynağı olmayı sürdürdü.
Özellikle ulaştırma, gayrimenkul, finans ve konaklama sektörlerinde görülen güçlü istihdam artışları, hizmet sektörünün iş gücü talebini desteklemeye devam etti.
Öte yandan imalat sanayisinde yaşanan istihdam kaybı, sanayi sektöründeki genel gerilemenin en önemli unsuru olarak öne çıktı. Aylık bazda toplam istihdamın sınırlı gerilemesi ise iş gücü piyasasında temkinli görünümün sürdüğünü ortaya koydu.
|KONU
|VERİ
|Toplam ücretli çalışan sayısı
|15 milyon 970 bin 105 kişi
|Yıllık değişim
|%0,5 artış
|Yıllık artan kişi sayısı
|77 bin 918 kişi
|Aylık değişim
|%0,1 azalış
|Sanayi sektörü yıllık değişim
|%3,2 azalış
|İnşaat sektörü yıllık değişim
|%1,2 artış
|Ticaret-hizmet sektörü yıllık değişim
|%2,3 artış
|En fazla artış görülen sektör
|Ticaret ve hizmetler
|En fazla düşüş görülen sektör
|Sanayi
|İmalat sanayisi değişimi
|%3,4 azalış
|Ulaştırma ve depolama değişimi
|%4,4 artış
|Konaklama ve yiyecek hizmetleri değişimi
|%2,7 artış
|Bir sonraki bülten tarihi
|14 Ağustos 2026