TÜİK açıkladı: Mayıs 2026 hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı. Ulaştırma, bilgi ve iletişim ile gayrimenkul sektörlerinde gerileme görülürken, konaklama ve yiyecek hizmetleri başta olmak üzere bazı sektörlerde artış kaydedildi. Aylık bazda ise hizmet üretimi yüzde 0,4 düştü.

(Haberin fotoğrafları TÜİK ve AA'dan alınmıştır.) HİZMET SEKTÖRÜNDE YILLIK BAZDA HAFİF DÜŞÜŞ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet üretim endeksi Mayıs 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 4,3 geriledi.