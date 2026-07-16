TÜİK açıkladı: Mayıs 2026 hizmet üretim endeksi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet üretim endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı. Ulaştırma, bilgi ve iletişim ile gayrimenkul hizmetlerinde düşüş görülürken; konaklama, yiyecek, mesleki ve idari destek hizmetlerinde artış kaydedildi.
Hizmet üretim endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı. Ulaştırma, bilgi ve iletişim ile gayrimenkul sektörlerinde gerileme görülürken, konaklama ve yiyecek hizmetleri başta olmak üzere bazı sektörlerde artış kaydedildi. Aylık bazda ise hizmet üretimi yüzde 0,4 düştü.
HİZMET SEKTÖRÜNDE YILLIK BAZDA HAFİF DÜŞÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet üretim endeksi Mayıs 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 4,3 geriledi.
Buna karşılık, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 arttı.
AYLIK BAZDA HİZMET ÜRETİMİ YÜZDE 0,4 DÜŞTÜ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet üretim endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalış gösterdi. Aylık değişimde en dikkat çekici gerileme bilgi ve iletişim hizmetlerinde yaşandı. Bu alanda üretim yüzde 7,5 azaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise aylık bazda değişim görülmedi.
KONAKLAMA VE TEKNİK HİZMETLERDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ
Mayıs ayında bazı hizmet alanlarında aylık artışlar kaydedildi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,1 yükseldi. Gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 0,2'lik sınırlı artış gerçekleşti.
TÜİK açıklamasına göre yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini; aylık değişim ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor.
|Soru
|Cevap
|Hizmet üretim endeksi Mayıs 2026'da yıllık ne kadar değişti?
|Yüzde 0,2 azaldı.
|Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda nasıl değişti?
|Yüzde 3,7 azaldı.
|Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık artış ne oldu?
|Yüzde 5,8 arttı.
|Bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık bazda nasıl değişti?
|Yüzde 3,3 azaldı.
|Gayrimenkul hizmetlerinde hangi değişim yaşandı?
|Yüzde 4,3 azaldı.
|Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ne kadar arttı?
|Yüzde 4,4 arttı.
|İdari ve destek hizmetleri yıllık bazda nasıl değişti?
|Yüzde 2,4 arttı.
|Hizmet üretim endeksi aylık bazda ne kadar düştü?
|Yüzde 0,4 azaldı.
|Aylık bazda en fazla düşüş hangi sektörde görüldü?
|Bilgi ve iletişim hizmetlerinde, yüzde 7,5 azalış oldu.
|Aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri nasıl değişti?
|Yüzde 1,6 arttı.
|Hizmet üretim endeksinde bir sonraki rapor ne zaman açıklanacak?
|14 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak.