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TÜİK’in Haziran 2026 verileri açıklandı: Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda yüzde 9,02 geriledi

Tarım ürünlerinde üretici fiyatları Haziran ayında aylık bazda gerilerken, yıllık artışını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım-ÜFE, Haziran 2026’da bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 arttı. Endekste özellikle bitkisel ürünlerdeki düşüş dikkat çekerken, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı sebze ve kavun-karpuz grubunda görüldü.

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TÜİK’in Haziran 2026 verileri açıklandı: Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda yüzde 9,02 geriledi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,55 yükseldi. Endekste on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 37,44 olarak gerçekleşti.

(Haberin fotoğrafları TÜİK ve AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları TÜİK ve AA'dan alınmıştır.)

TÜİK RAPORLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım-ÜFE, Haziran 2026'da bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,73 arttı. Endeks değeri 1099,96 olarak hesaplandı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Sektör / Ana grupEndeksAylık değişim (%)Aralık 2025'e göre değişim (%)Yıllık değişim (%)12 aylık ortalamalara göre değişim (%)
Tarım-ÜFE1.099,96-9,027,739,5537,44
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler1.078,00-9,576,738,0736,96
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler1.021,51-15,5518,9243,6633,37
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler1.032,69-10,30-19,09-31,0851,89
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler1.212,861,4920,1736,6229,51
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler1.527,16-2,1429,4235,2742,10
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve destek hizmetleri1.468,65-0,1816,6231,4347,84

Tarım-ÜFE Haziran 2026’da yıllık yüzde 9,55 arttı.Tarım-ÜFE Haziran 2026’da yıllık yüzde 9,55 arttı.

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ

Sektör bazında incelendiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 9,57 azalış görüldü. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde ise yüzde 0,18 düşüş kaydedildi.

Endeks aylık bazda yüzde 9,02 geriledi.Endeks aylık bazda yüzde 9,02 geriledi.

Ana gruplar içinde en sert aylık gerileme yüzde 15,55 ile tek yıllık bitkisel ürünlerde yaşandı. Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 düşüş olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,49 artış gerçekleşti.

On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 37,44 oldu.On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 37,44 oldu.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ SEBZE GRUBUNDA

Alt grup bazında yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 60,71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü. Yıllık bazda bazı önemli artışlar şöyle gerçekleşti:

GrupYıllık değişim
Sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular%60,71
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler%36,62
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler%35,27
Balıkçılık ve su ürünleri%31,43

En yüksek aylık gerileme yüzde 15,55 ile tek yıllık bitkisel ürünlerde yaşandı.En yüksek aylık gerileme yüzde 15,55 ile tek yıllık bitkisel ürünlerde yaşandı.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ TROPİKAL MEYVELERDE

Haziran ayında alt gruplar arasında aylık bazda en fazla düşüş yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyveler grubunda gerçekleşti. Tarım-ÜFE'deki aylık gerilemede özellikle mevsimsel üretim artışlarının etkili olduğu değerlendirilirken yıllık bazda fiyat seviyelerindeki yükselişin devam ettiği görüldü.

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