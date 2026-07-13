Yargıtay, çıraklık sigortasını başlangıç saymadı: Fiili üretim çalışmasının normal sigorta kabul edilebileceğini belirtti
Yargıtay, çıraklık ve staj sigortasının emeklilikte başlangıç sayılmayacağına karar verdi. Fiili çalışmanın bordro, puantaj kayıtları ve tanık ifadeleriyle kanıtlanması halinde sigorta başlangıcının geriye çekilmesi mümkün olabilecek. Geçmiş yıllara ait kayıtların bulunması ise başvuruların önündeki temel güçlük olarak öne çıkıyor.
Yargıtay'ın çıraklık sigortasını sigorta başlangıcı sayan iş mahkemesinin kararını bozması, gözlerin emeklilik için kritik önem taşıyan "staj ve çıraklık sigortasına" çevrilmesine yol açtı.
Yargıtay, çıraklı sigortasını sigorta başlangıcı sayan iş mahkemesi kararını kısa bir süre önce bozdu. Bu durum "staj ve çıraklık" sigortasının emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmesi beklentisinde olan vatandaşlarda moral bozukluğuna yol açarken, beraberinde yeni bir umudun kapısını da araladı. Yargıtay, vermiş olduğu kararında, çıraklık sırasında meslek ve sanat öğreniminin arka planda kalması ile iş yerinde üretimle ilgili çalışmalara fiilen katılmanın çıraklık değil normal çalışma kabul edilebileceğine vurgu yaptı.
BELGELENDİRMEK ZOR
Davaya bakan iş mahkemesi tarafından gerekli incelemeler yapılarak, çıraklığın bordro ve puantaj kayıtları ile belgelenmesi, tanıkların ifadesi alınarak kesinleştirilmesine dikkat çeken Yargıtay, ancak bu durumda sigorta başlangıcı olarak kabul edilebileceği yönünde kapıyı açık bıraktı.
Yargıtay'ın bu kararına rağmen geçmişe dönük çıraklık ve sigortalığın belgelenmesinin zorluğu, umutla bekleyenlerin mahkeme yoluyla sonuca ulaşmasını zora sokuyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:
ÇIRAK VE STAJYER KİMDİR?
Çırak, bir meslek dalında usta öğretici gözetiminde yetişen ve hem teorik hem pratik eğitim alan kişidir. Genellikle 14-19 yaş aralığındaki bireyler bu programa katılabilir. Stajyer de öğrencilik sürecinde, aldığı eğitimle ilgili iş yerinde pratik deneyim kazanmak için belirli bir süreyle çalışır.
Çıraklık ve stajyerlik farklı hukuki statülere sahiptir, ancak her ikisi de mesleki gelişim için kritik role sahiptir.
SSK GİRİŞİ SAYILIR MI?
Çıraklık döneminde yapılan sigorta girişleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına yönelik uygulanıyor. Bu kapsamda iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası için prim ödenmekte.
Uzun vadeli primlerin ödenmemesi nedeniyle bu girişler, emeklilik başlangıcı yani sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemekte.
Dolayısıyla çıraklık döneminde sigortalı görünen bireyler, emeklilik sürecinde herhangi bir avantaj elde edememekte, sigorta giriş tarihleri bu döneme çekilmemekte.
HANGİ MESLEKLERDE EMEKLİLİĞE SAYILIR?
Avukat ve doktorlar için istisna söz konusu. Doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora ya da uzmanlık öğrenim süreleri ile avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri sigortalı olmaksızın borçlanılabiliyor ve bu durumda emeklilik süresi erkene çekilebiliyor.
Örneğin, avukatların bir yıllık stajı süresinin borçlanılması prim gün sayısı açısından emekliliği etkiler ve öne çeker. Doğum yapan kadınlar için farklı bir uygulama söz konusu. Kadın çalışanlar, staj süresi ile ilk sigortalı çalışmaya başladığı tarih arasında doğum yapmışlarsa doğum borçlanmasından yararlanıp emekliliklerini erkene çekebiliyor.
BORÇLANMA HAKKI NASIL OLACAK?
Borçlanma hakkı verilmesi halinde, geçmişte staj yapan veya çıraklık eğitimi gören bireyler bu süreleri geriye dönük olarak prim ödeyerek sisteme dahil edebilecek. Böylece sigorta başlangıcı geriye çekilecek, emeklilik yaşı ve prim açısından avantaj sağlanacak.
Haber: Önder Yılmaz
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