Çıraklık sigortası olanı umutlandıran karar: Yargıtay emeklilik için açık kapı bıraktı

Yargıtay'ın çıraklık sigortasını sigorta başlangıcı sayan iş mahkemesinin kararını bozması, gözlerin emeklilik için kritik önem taşıyan "staj ve çıraklık sigortasına" çevrilmesine yol açtı.



Yargıtay, çıraklı sigortasını sigorta başlangıcı sayan iş mahkemesi kararını kısa bir süre önce bozdu. Bu durum "staj ve çıraklık" sigortasının emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmesi beklentisinde olan vatandaşlarda moral bozukluğuna yol açarken, beraberinde yeni bir umudun kapısını da araladı. Yargıtay, vermiş olduğu kararında, çıraklık sırasında meslek ve sanat öğreniminin arka planda kalması ile iş yerinde üretimle ilgili çalışmalara fiilen katılmanın çıraklık değil normal çalışma kabul edilebileceğine vurgu yaptı.

BELGELENDİRMEK ZOR Davaya bakan iş mahkemesi tarafından gerekli incelemeler yapılarak, çıraklığın bordro ve puantaj kayıtları ile belgelenmesi, tanıkların ifadesi alınarak kesinleştirilmesine dikkat çeken Yargıtay, ancak bu durumda sigorta başlangıcı olarak kabul edilebileceği yönünde kapıyı açık bıraktı.

Yargıtay'ın bu kararına rağmen geçmişe dönük çıraklık ve sigortalığın belgelenmesinin zorluğu, umutla bekleyenlerin mahkeme yoluyla sonuca ulaşmasını zora sokuyor. İşte merak edilen soruların yanıtları: Takvim Kaynak Tercihleri