İstihdamı koruyana prim desteği: İmalat ve turizm için 188 milyar TL’lik yeni paket
AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu yeni torba kanun teklifiyle, imalat sanayii ile turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde istihdamı korumak adına 188 milyar liralık bir paket hayata geçiriliyor. Henüz teklif statüsünde olan ve yasalaşma süreci devam eden düzenleme kapsamında her işletmeye otomatik destek verilmeyecek. Teşvikten yararlanabilmek için firmaların 2025 yılı sigortalı çalışan sayısını koruması şartı aranacak. Üç yıla yayılacak dev bütçenin kırılımı 2026'da 51 milyar TL, 2027'de 62 milyar TL ve 2028'de 75 milyar TL olarak planlanırken, jeopolitik risklerle mücadele eden turizm sektörüne ise personel başına aylık 3 bin 500 TL geçici prim desteği aktarılacak.
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba kanun teklifiyle, imalat sanayii ile turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde istihdamı korumak adına 188 milyar liralık dev bir paket hayata geçiriliyor.
İMALAT VE TURİZM İÇİN 188 MİLYAR TL'LİK YENİ PAKET
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba kanun teklifiyle, imalat sanayii ile turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde istihdamı korumak adına 188 milyar liralık dev bir paket hayata geçiriliyor. Henüz teklif statüsünde olan ve yasalaşma süreci devam eden düzenleme kapsamında her işletmeye otomatik destek verilmeyecek. teşvikten yararlanabilmek için firmaların 2025 yılı sigortalı çalışan sayısını koruması şartı aranacak.
Üç yıla yayılacak dev bütçenin kırılımı:
- 2026'da 51 milyar TL,
- 2027'de 62 milyar TL ve
- 2028'de 75 milyar TL olarak planlanırken, jeopolitik risklerle mücadele eden turizm sektörüne ise personel başına aylık 3 bin 500 TL geçici prim desteği aktarılacak.
188 MİLYAR LİRALIK İSTİHDAM KALKANI
Ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve toplumsal refahın artırılmasının temel unsurlarından biri olan imalat sektöründeki iş gücü kaybının önüne geçmek için düğmeye basıldı.
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba kanun teklifinin etki analizi raporunda, güçlü bir üretim yapısının ülke ekonomisi için taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi.
Raporda yer alan son SGK istatistiklerine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 4,1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sektörü, ekonominin lokomotifi konumunda bulunuyor. Bu ekosistemde istihdamı korumak ve artırmak amacıyla işverenlerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
Teklif ile bu yıl uygulanmaya başlayan ve işletmelerin mevcut sigortalı çalışan sayılarını korumayı amaçlayan teşvik ödemelerinin süresi, 2027 ve 2028 yılları için de uzatılarak kesintisiz hale getiriliyor.
BÜTÇE YIL YIL AYRINTILI OLARAK PLANLANDI
İmalat sanayii sektörlerinde iş gücü kaybını engellemek amacıyla devreye alınacak dev bütçeli paket, üç yıllık bir projeksiyonla finanse edilecek. Bu kapsamda kullanılacak kaynak miktarının yıllara göre dağılımı şu şekilde netleşti:
- 2026 Yılı: 51 milyar lira
- 2027 Yılı: 62 milyar lira
- 2028 Yılı: 75 milyar lira
- Toplam Kaynak: 188 milyar lira
Halihazırda yürürlükte olan ve süresi uzatılacak olan bu teşviklerin operasyonel süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB üzerinden resmi olarak yürütülmeye devam edecek.
Söz konusu milyarlık teşviklerin finansmanı genel bütçeye ek bir yük oluşturmayacak ve tamamen İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarından karşılanacak.
JEOPOLİTİK RİSKLERDEN ETKİLENEN TURİZMCİYE PRİM DESTEĞİ
Yeni torba kanun teklifi, sadece üretimi değil, turizm sektörünü de koruma şemsiyesi altına alıyor. Özellikle komşu ülkelerde yaşanan sıcak siyasi gelişmeler, güvenlik riskleri ve bölgesel çatışma ortamlarının olumsuz etkilerini en derinden hisseden konaklama sektörü için geçici bir rahatlama formülü devreye sokuluyor.
Sektörde küresel gelişmeler nedeniyle oluşan ağır maliyet baskısının azaltılması amacıyla, turizm işletmesi belgesine sahip olan konaklama tesislerine 2026 yılı içerisinde geçici bir prim desteği mekanizması sağlanacak.
MAYIS-ARALIK 2026 DÖNEMİNDE AYDA 3.500 TL
Kanun teklifinde yer alan kriterleri eksiksiz yerine getiren turizm işverenlerine, çalıştırdıkları personel başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği aktarılacak. Bu geçici mekanizma, 2026 yılının Mayıs ve Aralık ayları arasındaki dönemi kapsayacak.
Etki analizi raporuna göre, bu sekiz aylık süreçte toplamda 1 milyon 733 bin sigortalı çalışan üzerinden işverenlere yaklaşık 5,36 milyar liralık bir prim desteği verilmesi öngörülüyor.
İŞVERENİN PERSONEL MALİYETİ YÜZDE 4,6 HAFİFLEYECEK
Raporda, turizm sektörünün güncel maliyet haritasına dair çarpıcı veriler de paylaşıldı. SGK'nın son verilerine göre, konaklama sektöründe sigortalı bir çalışanın işverene sağladığı ortalama maliyet aylık 75 bin 676 lira seviyesine kadar ulaşmış durumda. Yeni paket kapsamında verilecek olan aylık 3 bin 500 liralık nakdi prim desteğiyle birlikte, işverenin omuzlarındaki çalışan maliyetinin yaklaşık yüzde 4,6'lık kısmı doğrudan devlet tarafından karşılanmış olacak.
Meclis genel kurulunda görüşülmesi beklenen bu düzenlemeyle, küresel risklerin gölgesinde hem imalat sanayiinde hem de turizm sektöründe istihdam oranlarının korunması ve işletmelerin üretim kapasitelerinin sekteye uğramaması hedefleniyor.