İstihdamı koruyana prim desteği: İmalat ve turizm için 188 milyar TL’lik yeni paket

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba kanun teklifiyle, imalat sanayii ile turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde istihdamı korumak adına 188 milyar liralık dev bir paket hayata geçiriliyor.

188 milyar TL’lik dev teşvik paketinin detayları belli oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İMALAT VE TURİZM İÇİN 188 MİLYAR TL'LİK YENİ PAKET

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba kanun teklifiyle, imalat sanayii ile turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde istihdamı korumak adına 188 milyar liralık dev bir paket hayata geçiriliyor. Henüz teklif statüsünde olan ve yasalaşma süreci devam eden düzenleme kapsamında her işletmeye otomatik destek verilmeyecek. teşvikten yararlanabilmek için firmaların 2025 yılı sigortalı çalışan sayısını koruması şartı aranacak.

Üç yıla yayılacak dev bütçenin kırılımı:

2026'da 51 milyar TL,

2027'de 62 milyar TL ve

2028'de 75 milyar TL olarak planlanırken, jeopolitik risklerle mücadele eden turizm sektörüne ise personel başına aylık 3 bin 500 TL geçici prim desteği aktarılacak.

188 MİLYAR LİRALIK İSTİHDAM KALKANI

Ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve toplumsal refahın artırılmasının temel unsurlarından biri olan imalat sektöründeki iş gücü kaybının önüne geçmek için düğmeye basıldı.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba kanun teklifinin etki analizi raporunda, güçlü bir üretim yapısının ülke ekonomisi için taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi.

Raporda yer alan son SGK istatistiklerine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 4,1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sektörü, ekonominin lokomotifi konumunda bulunuyor. Bu ekosistemde istihdamı korumak ve artırmak amacıyla işverenlerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Teklif ile bu yıl uygulanmaya başlayan ve işletmelerin mevcut sigortalı çalışan sayılarını korumayı amaçlayan teşvik ödemelerinin süresi, 2027 ve 2028 yılları için de uzatılarak kesintisiz hale getiriliyor.