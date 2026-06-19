KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon liraya varan kapasite geliştirme desteği

Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak.

30 milyon liraya varan finansman desteği sunulan programa başvurular, 30 Haziran'a kadar alınacak.

Teknogirişim rozetine sahip olan, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapan işletmelerde ise hızlı büyüme şartı aranmıyor.

Başvuru yapacak işletmelerin; KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, hızlı büyüyen olması gerekiyor.

20 PUANLIK AVANTAJ

İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon lira olup, tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların bildirdiği işletmeler için kredi üst limiti 30 milyon lira olarak belirlendi.

Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak. İşletmelerin finans kuruluşlarından kullandıkları krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanacak. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kefalet imkânı da sunulacak.