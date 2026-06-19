KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon liraya varan kapasite geliştirme desteği
KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Programı’nda bu yılki ikinci dönem başvurularında sona yaklaşıldı. Ay sonuna kadar başvuranlara 30 milyon liraya varan finansman desteği verilecek. Kredinin vadesi 36 ay olurken, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkânı sağlanacak...
KOBİ'lerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru döneminde sona yaklaşıldı.
30 milyon liraya varan finansman desteği sunulan programa başvurular, 30 Haziran'a kadar alınacak.
Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak.
Başvuru yapacak işletmelerin; KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, hızlı büyüyen olması gerekiyor.
Teknogirişim rozetine sahip olan, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapan işletmelerde ise hızlı büyüme şartı aranmıyor.
20 PUANLIK AVANTAJ
İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon lira olup, tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların bildirdiği işletmeler için kredi üst limiti 30 milyon lira olarak belirlendi.
Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak. İşletmelerin finans kuruluşlarından kullandıkları krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanacak. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kefalet imkânı da sunulacak.
5 ALANDA VERİLECEK
KOBİ'lere program çerçevesinde finansman desteği sunulacak alanlar şu şekilde belirlendi:
- Üretim kapasitesini artırmaya yönelik teknoloji yatırımları.
- Dijital dönüşümü destekleyen kurumsal yazılım harcamaları.
- Nitelikli insan kaynağı istihdamına yönelik maliyetler.
- Eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetler.
- İşletmenin projesi ile ilişkili diğer finansman ihtiyaçları.