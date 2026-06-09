KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu

Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak ve işletmelere yüzde 20 geri ödemesiz finansman desteği ile KGF kefalet imkanı sağlanacak.

İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon lira olup, savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapan işletmeler için bu limit 30 milyon liraya çıkıyor.

Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde ve hızlı büyüyen olması gerekiyor.

Program, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere 30 milyon liraya varan finansman desteği sunuyor.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı ve başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak.

Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı. 30 milyon liraya varan finansman desteği sunulan programa başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak. İşte desteğe ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

OSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Başvuru yapacak işletmelerin; KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, hızlı büyüyen olması gerekiyor.

Teknogirişim rozetine sahip olan, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapan işletmelerde hızlı büyüme şartı aranmayacak. İşletmenin, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapma şartını sağlaması için KOSGEB ile paydaş arasında imzalanan protokol doğrultusunda KOSGEB'e bildirilen işletmeler arasında yer alması gerekecek.