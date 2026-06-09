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KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu

KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Programı’nda yılın ikinci başvuru dönemi başladı. Finansman desteğinin üst limiti de 30 milyon lira çıkarıldı. Kredi vadesi 36 ay olurken, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sunulacak.

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KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu
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  • KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı ve başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak.
  • Program, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere 30 milyon liraya varan finansman desteği sunuyor.
  • Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde ve hızlı büyüyen olması gerekiyor.
  • İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon lira olup, savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapan işletmeler için bu limit 30 milyon liraya çıkıyor.
  • Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak ve işletmelere yüzde 20 geri ödemesiz finansman desteği ile KGF kefalet imkanı sağlanacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı. 30 milyon liraya varan finansman desteği sunulan programa başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak. İşte desteğe ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-1 KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak.

OSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)OSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)

KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-2 HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Başvuru yapacak işletmelerin; KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, hızlı büyüyen olması gerekiyor.

Teknogirişim rozetine sahip olan, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapan işletmelerde hızlı büyüme şartı aranmayacak. İşletmenin, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapma şartını sağlaması için KOSGEB ile paydaş arasında imzalanan protokol doğrultusunda KOSGEB'e bildirilen işletmeler arasında yer alması gerekecek.

KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-3

KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-4 DESTEK TUTARLARI VE SÜRELER NASIL OLACAK?

İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon lira olup, tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların bildirdiği işletmeler için kredi üst limiti 30 milyon lira olarak belirlendi.

Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak. İşletmelerin finans kuruluşlarından kullandıkları krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanacak. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kefalet imkânı da sunulacak.

KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-4

Tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların KOSGEB'e bildirdiği işletmelerin savunma alanında proje sunması durumunda, bildirilen işletmelerin EYDEP sertifikasına sahip olması zorunlu olacak. Kredi üst limitleri, işletmenin EYDEP-A Sertifikası bulunuyorsa 30 milyon, B Sertifikası varsa 27.5 milyon, C Sertifikası bulunuyorsa 25 milyon lira olacak.


3 BİN 395 FİRMAYA FİNANSMAN

2025 yılında uygulamaya alınan Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bugüne kadar toplamda 3 bin 395 KOBİ'ye 54.7 milyar TL tutarında finansmana erişim imkânı sağlandı. Şimdiye kadar 2 bin 188 KOBİ, 29.2 milyar TL finansmana erişmiş oldu.

5 ALANI KAPSIYOR

Program çerçevesinde KOBİ'lere şu alanlarda finansman desteği sunulacak:

KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-5 MAKİNE, TEÇHİZAT VE KALIP GİDERLERİ: Üretim kapasitesini artırmaya yönelik teknoloji yatırımları
KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-6 YAZILIM GİDERLERİ: Dijital dönüşümü destekleyen ku rumsal yazılım harcamaları
KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-7 PERSONEL GİDERLERİ: Nitelikli insan kaynağı istih damına yönelik maliyetler
KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-8 HİZMET ALIMI GİDERLERİ: Eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetler
KOBİ'lere KOSGEB desteği: Başvuru şartları ve detaylar belli oldu-9 İŞLETME SERMAYESİ: Proje ile ilişkili diğer finansman ihtiyaçları

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