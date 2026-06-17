Fahiş fiyat incelemesi: Beyaz etten sonra sıra süt ve peynirlerde! Operasyon an meselesi
Gıda sektöründe “serbest piyasa” adı altında fiyatların ortak belirlenerek manipüle edildiği iddiaları üzerine yürütülen denetimler genişletiliyor. Beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atanmasının ardından, süt, süt ürünleri ve kırmızı et piyasası da Rekabet Kurumu’nun radarına girdi. Fiyatlardaki hızlı artış ve ürünler arasındaki dikkat çekici benzerlikler tartışma yaratırken, sektör temsilcileri ve yetkililer haksız rekabete karşı tepki gösterdi.
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- Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe ortak fiyat belirleme iddialarıyla ilgili soruşturma yürütüyor.
- Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe fahiş fiyat ve ortak fiyat belirleme gerekçesiyle 9 firmaya denetim kayyumu atadı.
- Piyasadaki rakip süt ve peynir markalarının fiyatları arasındaki farkın neredeyse ortadan kalktığı tespit edildi.
- Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Başkanı Nihat Çelik, fahiş fiyat artışlarına devlet müdahalesinin şart olduğunu belirtti.
- Beyaz et fiyatlarındaki artışlar mangal sezonuyla birlikte Ticaret Bakanlığı ile tarım ve ekonomi yönetimini harekete geçirdi.
Gıda sektöründe "serbest piyasa" adı altında fiyatları manipüle eden ve kendi aralarında anlaşarak haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik operasyonlar genişliyor.
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 9 firmaya fahiş fiyat politikası ve ortak fiyat belirleme gerekçesiyle denetim kayyumu atanmasının ardından, gözler bu kez gözünü süt, süt ürünleri ve kırmızı et sektörüne çevirdi. Rekabet Kurumu'nun süt üreticilerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatması an meselesi.Gıdada fırsatçılara büyük takibat: Süt ve kırmızı et radara girdi
TAVUK FİYATLARI "KANATLANINCA" BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Özellikle mangal sezonunun açılmasıyla birlikte beyaz et fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, Ticaret Bakanlığı ile tarım ve ekonomi yönetimini harekete geçirdi.
Yapılan incelemelerde, sektörün önde gelen bazı firmalarının serbest piyasa koşullarında rekabet etmek yerine, ortak hareket ederek fiyatları yapay şekilde yükselttiği tespit edildi.
Soruşturmanın ardından haksız rekabet uyguladığı belirlenen 9 büyük beyaz et firmasına denetim kayyumu atanarak fiyat politikaları mercek altına alındı.
YENİ HEDEF SÜT VE KAŞAR PEYNİRİNDEKİ "İKİZ FİYATLAR"
Beyaz etteki operasyon zincirinin ikinci perdesi süt ve süt ürünlerinde açılmak üzere. İddialara göre, piyasadaki rakip süt ve peynir markaları, aralarındaki fiyat makasını tamamen kapatarak tekelleşme yoluna gitti.
Atv Haber'e konuşan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ise konu ile ilgili, "Şimdi Rekabet Kurumu'nun süt ile ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor." dedi.
Yapılan piyasa araştırmalarında çarpıcı detaylar göze çarpıyor:
1 Litrelik Sütlerde: Rakip iki büyük markanın satış fiyatları arasındaki fark neredeyse tamamen ortadan kalktı.
600 Gramlık Kaşar Peynirinde: Önceden firmalar arasında belirgin fiyat farkları bulunurken, şu an bir firmanın 379 TL 90 kuruşa sattığı ürünün tıpatıp benzerini rakip marka 349 TL 95 kuruştan reyonlara koyuyor.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE ESNAFTAN TEPKİ: "BÖYLE SERBEST PİYASA OLMAZ"
Gelişigüzel zam dalgasına hem esnaftan hem de üretim birliklerinden sert tepki geldi. Piyasayı kilitleyen fırsatçılara tepki gösteren esnaflar, "Biz de serbest piyasadayız, o zaman kafamıza göre zam yapalım. Öyle şey olur mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Başkanı Nihat Çelik ise fahiş fiyat artışlarına hukuki ve ahlaki sınır çizilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Yok serbest piyasadır, ben ürünümü istediğim fiyata satarım, bire beş de koyarım on da koyarım... Öyle bir şey olmaması lazım ve olamaz. Devletin bu noktada müdahalesi şarttır."