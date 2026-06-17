Fahiş fiyat incelemesi: Beyaz etten sonra sıra süt ve peynirlerde! Operasyon an meselesi

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE ESNAFTAN TEPKİ: "BÖYLE SERBEST PİYASA OLMAZ"

Gelişigüzel zam dalgasına hem esnaftan hem de üretim birliklerinden sert tepki geldi. Piyasayı kilitleyen fırsatçılara tepki gösteren esnaflar, "Biz de serbest piyasadayız, o zaman kafamıza göre zam yapalım. Öyle şey olur mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Başkanı Nihat Çelik ise fahiş fiyat artışlarına hukuki ve ahlaki sınır çizilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Yok serbest piyasadır, ben ürünümü istediğim fiyata satarım, bire beş de koyarım on da koyarım... Öyle bir şey olmaması lazım ve olamaz. Devletin bu noktada müdahalesi şarttır."

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi