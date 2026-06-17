Pegasus 9 euro yurt dışı bilet kampanyası başladı! Hangi ülkelerde ve tarihlerde geçerli?

Buna göre:

Kampanyadan yararlanabilmek için yolcuların Pegasus BolBol üyesi olması gerekiyor.

AVRUPA'DAN ORTA DOĞU'YA GENİŞ DESTİNASYON AĞI

Kampanya; Barcelona, Madrid, Roma, Paris, Amsterdam, Berlin, Londra, Prag, Viyana, Münih, Kopenhag, Oslo ve Zürih başta olmak üzere çok sayıda yurt dışı noktayı kapsıyor.

Bunun yanında Kahire, Şarm El Şeyh, Amman, Bağdat, Erbil, Doha, Riyad, Kuveyt, Kazablanka, Bakü, Tiflis, Almatı ve Bişkek gibi farklı destinasyonlar da kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan hatlar arasında yer alıyor.

Uçuş fiyatları güzergaha göre değişiklik gösterirken bazı hatlarda başlangıç ücretleri 9 euro, bazı rotalarda ise 19, 29, 39, 49, 59, 69 ve 79 euro artı vergiler seviyesinden başlıyor.

Kampanya, Avrupa'dan Kafkasya ve Mısır'a kadar uzanan geniş bir hat ağında geçerli:

Bölge / Ülke Kalkış Şehri Varış Şehri Mısır İskenderiye İstanbul Hurgada İstanbul Şarm El-Şeyh İstanbul Kafkasya Bakü Ankara Bakü İstanbul Tiflis İstanbul İstanbul Kutaisi Almanya Berlin Ankara Berlin Adana / Mersin Berlin Gaziantep Düsseldorf Kayseri Düsseldorf Ankara Düsseldorf Gaziantep Düsseldorf Adana / Mersin Frankfurt Ankara Hamburg Ankara Avusturya Viyana Ankara Viyana İstanbul Danimarka Kopenhag Ankara Kopenhag Konya Kopenhag İstanbul

Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi