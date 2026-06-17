Pegasus 9 euro yurt dışı bilet kampanyası başladı! Hangi ülkelerde ve tarihlerde geçerli?
Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine özel yeni yurt dışı kampanyasını başlattı. Mobil uygulama üzerinden yapılacak bilet alımlarında, seçili yurt dışı rotalarında uçuş fiyatları 9 euro artı vergilerden başlıyor. İşte 200 bin koltukla sınırlı olan Pegasus ucuz uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu tarihler, kapsadığı ülkeler ve bagaj avantajlarına dair tüm detaylar.
Hızlı Özet Göster
- Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine yurt dışı uçuşlarında 9 eurodan başlayan fiyatlarla bilet satışı yapacağını duyurdu.
- Kampanya, 17 Haziran 2026 saat 09.15'te başlayıp 18 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar sürecek ve 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.
- İndirimli biletler sadece Pegasus mobil uygulaması üzerinden alınabilecek ve toplam 200 bin koltuk için geçerli olacak.
- Kampanya, sadece seçili direkt dış hat uçuşlarında geçerli olup Kıbrıs uçuşları ve ortak uçuşlar kapsam dışı bırakıldı.
- Ek hizmetler arasında kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı sunulurken, Süper Eko Paket tercih edenler için daha fazla bagaj hakkı sağlanacak.
Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine yönelik yeni yurt dışı kampanyasını duyurdu. Şirket, mobil uygulama üzerinden yapılacak bilet alımlarında yurt dışı uçuşlarını 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Kampanya kapsamında satışlar 17 Haziran saat 09.15'te başladı ve 18 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimli biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı seferlerinde kullanılabilecek.
KAMPANYA SADECE BOLBOL ÜYELERİNE AÇIK
İndirimli fiyatlardan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. Henüz üyeliği bulunmayan yolcular ise ücretsiz kayıt oluşturarak kampanyaya dahil olabilecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya, Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacak. İnternet sitesi veya diğer satış kanallarından yapılan işlemler kampanya kapsamına alınmayacak.
200 BİN KOLTUK İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Pegasus, kampanya kapsamında toplam 200 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa çıkardı. Belirlenen kontenjanın dolması halinde kampanya süresi tamamlanmadan sona erebilecek.
İndirimli biletler yalnızca seçili direkt dış hat uçuşlarında geçerli olacak. Ortak uçuşlar ile farklı hava yolu şirketleriyle gerçekleştirilen seferler kampanyaya dahil edilmeyecek. Kıbrıs uçuşları da kampanya kapsamı dışında tutuldu.
EK BAGAJ VE SÜPER EKO PAKET AVANTAJI
Kampanya kapsamında satın alınan Light Paket biletlerde yolculara ek hizmet seçenekleri de sunulacak.
Buna göre:
- Kabin bagajı hakkı 5 euroya satın alınabilecek.
- 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı 5 euro olarak sunulacak.
- Light Paket yerine 10 euro ek ödeme yapılarak Süper Eko Paket tercih edilebilecek.
- Süper Eko Paket içerisinde koltuk altı çantası, kabin bagajı ve 20 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı bulunuyor.
AVRUPA'DAN ORTA DOĞU'YA GENİŞ DESTİNASYON AĞI
Kampanya; Barcelona, Madrid, Roma, Paris, Amsterdam, Berlin, Londra, Prag, Viyana, Münih, Kopenhag, Oslo ve Zürih başta olmak üzere çok sayıda yurt dışı noktayı kapsıyor.
Bunun yanında Kahire, Şarm El Şeyh, Amman, Bağdat, Erbil, Doha, Riyad, Kuveyt, Kazablanka, Bakü, Tiflis, Almatı ve Bişkek gibi farklı destinasyonlar da kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan hatlar arasında yer alıyor.
Uçuş fiyatları güzergaha göre değişiklik gösterirken bazı hatlarda başlangıç ücretleri 9 euro, bazı rotalarda ise 19, 29, 39, 49, 59, 69 ve 79 euro artı vergiler seviyesinden başlıyor.
Kampanya, Avrupa'dan Kafkasya ve Mısır'a kadar uzanan geniş bir hat ağında geçerli:
|Bölge / Ülke
|Kalkış Şehri
|Varış Şehri
|Mısır
|İskenderiye
|İstanbul
|Hurgada
|İstanbul
|Şarm El-Şeyh
|İstanbul
|Kafkasya
|Bakü
|Ankara
|Bakü
|İstanbul
|Tiflis
|İstanbul
|İstanbul
|Kutaisi
|Almanya
|Berlin
|Ankara
|Berlin
|Adana / Mersin
|Berlin
|Gaziantep
|Düsseldorf
|Kayseri
|Düsseldorf
|Ankara
|Düsseldorf
|Gaziantep
|Düsseldorf
|Adana / Mersin
|Frankfurt
|Ankara
|Hamburg
|Ankara
|Avusturya
|Viyana
|Ankara
|Viyana
|İstanbul
|Danimarka
|Kopenhag
|Ankara
|Kopenhag
|Konya
|Kopenhag
|İstanbul