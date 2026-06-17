Sinema biletlerinde kampanya devri: Yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle sinema sektöründe bilet satış kuralları değişti. Öğrenci ve kamu çalışanlarına yüzde 40, engelli ve gazilere yüzde 50, film özel biletlerinde ise yüzde 70'e kadar indirim uygulanabilecek. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Sinema sektörüne film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında satılabilecek film özel bileti adı altında yeni bir bilet türü eklendi.
- Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek.
- Engelli, şehit yakını ve gaziler, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.
- Film özel biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanabilecek ve sabit fiyat belirlenebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeyle sinema sektörüne "film özel bileti" adı altında yeni bir bilet türü eklendi. Buna göre film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında belirli filmler için özel bilet satışı gerçekleştirilebilecek.
SİNEMA BİLETLERİNDE YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM
Yeni düzenleme kapsamında indirimli bilet uygulamalarına da yeni kurallar getirildi.
Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli, şehit yakını ve gaziler, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.
İnternet üzerinden alınan biletlerde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim yapılabilecek. Yeni tanımlanan film özel biletlerinde ise tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanabilecek ve sabit fiyat belirlenebilecek.
|Bilet Türü
|Uygulanabilecek Azami İndirim Oranı
|Belirli yaş üzeri bileti
|%40
|Kamu meslek grubu bileti
|%40
|Halk günü bileti
|%40
|Öğrenci bileti
|%40
|Engelli bileti
|%50
|Şehit yakını ve gazi bileti
|%50
|Sabah seansı bileti
|%50
|Kurum bileti
|%50
|İzleyici özel bileti
|%50
|İnternet bileti
|Mevcut indirimlere ek %10
|Film özel bileti
|%70'e kadar
Yönetmelikle ayrıca film özel biletlerine ilişkin verilerin, Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunlu hale getirildi.
Düzenlemede, izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimlerin ülke genelinde faaliyet gösteren ve sisteme katılan sinema salonlarında geçerli olacağı da hükme bağlandı.
Yönetmelik yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.