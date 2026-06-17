Sinema biletlerinde kampanya devri: Yüzde 70'e kadar indirim yolu açıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sinema sektörüne film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında satılabilecek film özel bileti adı altında yeni bir bilet türü eklendi.

Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek.

Engelli, şehit yakını ve gaziler, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.

Film özel biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanabilecek ve sabit fiyat belirlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete'de yayımlandı. Sinema biletleri için yeni dönem. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Yapılan düzenlemeyle sinema sektörüne "film özel bileti" adı altında yeni bir bilet türü eklendi. Buna göre film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında belirli filmler için özel bilet satışı gerçekleştirilebilecek.